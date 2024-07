i Autor: Shutterstock; Claudio Furlan//LaPresse via AP

Warto wiedzieć

Taylor Swift w Warszawie. Jakie atrakcje dla fanów szykuje miasto? Wystarczy, że pokażesz bilet

Koncerty Taylor Swift rozpoczną się już 1 sierpnia 2024 roku w czwartek i potrwają do soboty. Amerykańska gwiazda po raz pierwszy odwiedzi stolicę Polski, więc to wielkie wydarzenie zarówno dla fanów, jak i dla samego miasta. Na co więc mogą liczyć swifties w dniach koncertu? Okazuje się, że wiele restauracji, klubów czy barów szykuje specjalne promocje dla osób z biletami!