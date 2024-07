Amerykańska gwiazda Taylor Swift wystąpi w Warszawie aż na trzech koncertach, 1, 2 i 3 sierpnia 2024. Ale tylko ten pierwszy koncert może okazać się problematyczny, do tego stopnia, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy w ratuszu. Urzędnicy mają próbować zapewnić „bezkolizyjny” transport tysiącom gości z zagranicy. Koncert na PGE Narodowym 1 sierpnia ma się rozpocząć o godz. 18.15. Sama Taylor Swift wyjdzie na scenę ok. godz. 19.30. Bramki dla fanów zostaną otwarte od godz. 15. Można się więc spodziewać, że gdy o godz. 17 w całej Warszawie zawyją syreny alarmowe, fani Taylor Swift będą akurat przemieszczać się na koncert. Według zapowiedzi przyjedzie wielu Amerykanów, których nie stać było na bilety na koncert w USA. Turyści na ten koncert zjeżdżają już z całego świata. Najprostsza trasa z centrum na rondo Waszyngtona pod bramę Stadionu Narodowego to tramwaj przez most Poniatowskiego. Ale w tym czasie ruch tramwajów zostanie wstrzymany.

Fani Taylor Swift kontra narodowcy

Na rondzie Dmowskiego bowiem zbiorą się warszawiacy, kibice, narodowcy, by w Godzinę „W” oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Będzie tłum, race i przemarsz Al. Jerozolimskimi , Nowym Światem w stronę placu Krasińskich. I – być może – w tych okolicznościach czekać na przystankach będą kolorowi fani amerykańskiej piosenkarki. Tzw. „swiftis” wybierają na koncerty swojej idolki specjalne kolorowe stroje. W różowe boa z piór przyodziewają się także mężczyźni. To spotkanie kultur niepokoi urzędników ratusza.

Prezydent zwołał sztab kryzysowy

- Prezydent zwołał w tej sprawie sztab kryzysowy. Myślimy nad tym, jak zapewnić bezpieczny transport tysiącom gości. I doradzamy podróż II linią metra do stacji Stadion. Metro będzie kursowało przed i po koncercie z większą częstotliwością – zapowiada rzeczniczka ratusza Monika Beuth.

A dodatkowo na prośbę urzędu miasta organizator imprezy na PGE Narodowym ma rozesłać do każdego nabywcy biletu na koncert informację, że 1 sierpnia o godz. 17 będą włączone syreny alarmowe i jest to związane z obchodami 80. rocznicy Powstania Warszawskiego, a na rondzie Dmowskiego będzie się odbywać demonstracja.

