Rafał Trzaskowski zapowiada rewolucję w centrum Warszawy. Te ulice zmienią się nie do poznania

Warszawa zmieni się nie do poznania. Rafał Trzaskowski o metamorfozie

Miasto Warszawa podpisało umowę na przebudowę centrum. Ma ona objąć ulice Złotą, Zgoda, Sienkiewicza i Jasną. Rafał Trzaskowski nie ukrywa ekscytacji.

Właśnie podpisaliśmy z firmą Skanska umowę na przebudowę kwartału miasta z ulicami Złota i Zgoda, ale też fragmentem Jasnej i Domem pod Orłami – przy ul. Sienkiewicza. Wszystko to będzie wyglądało inaczej, posadzimy tutaj setki drzew, mnóstwo klombów, będą też fontanny. Naprawdę to miejsce zmieni się nie do poznania i jest to oczywiście tylko fragment tych zmian, które proponujemy tu, czyli w ścisłym centrum miasta – mówi Rafał Trzaskowski. – Budujemy Nowe Centrum Warszawy. Zaczynamy od placu Centralnego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale zmienia się również Chmielna, Bracka, wcześniej plac Pięciu Rogów. Myślę, że już za dwa lata będziecie Państwo mogli zobaczyć ulice Złota i Zgoda w zupełnie innej formule – dodaje prezydent stolicy. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Centrum Warszawy: zielono i wygodnie

– Chcemy, aby spełniła oczekiwania zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców i ich klientów oraz osób odwiedzających ten teren – w wolnym czasie, po pracy lub też turystycznie – przekazał w komunikacie Łukasz Puchalski, dyrektor stołecznego Zarządu Dróg Miejskich.

Oprócz posadzenia wielu drzew i krzewów przy ulicach Złotej i Zgoda ma powstać mała architektura oraz więcej miejsca dla pieszych. A co z samochodami? Parkowanie w większości zostanie przeniesione pod ziemię, po ukończeniu parkingu pod placem Powstańców Warszawy.

Wykonawca będzie miał dwa lata na wykonanie projektu. Za realizację otrzyma od miasta 49,1 mln zł.