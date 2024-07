Życie polityków w PRL-u. Gomułka czy Bierut nie mieli na co narzekać

Okres PRL-u był jednym z trudniejszych w Polsce, lecz dla osób wysoko postawionych w państwie nie było rzeczy niemożliwych. Kiedy społeczeństwo stało w długich kolejkach do sklepów, by kupić cokolwiek, najważniejsi dygnitarze podróżowali ekskluzywnymi pociągami po kraju, mając wszystkiego pod dostatkiem. Gomułka, Bierut czy Cyrankiewicz nie wsiadali jednak do byle jakich wagonów, na takie osoby czekały koleje opiewające w luksusy. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wagon salonowy dla polityków. Tak wyglądały podróże dygnitarzy

Wagon salonowy serii Ashx 01 powstał w historycznych zakładach H. Cegielskiego w Poznaniu i to właśnie nim podróżowali najważniejsi politycy kraju. Dziś stoi on w warszawskiej Stacji Muzeum, więc można podziwiać go na żywo, lecz tylko kilka razy do roku. Jeśli jednak nie wybierasz się w najbliższej przyszłości do Warszawy, polecamy sprawdzić naszą galerią zdjęć. Boazerie na ścianach, meble mahoniowe, sale konferencyjne, gabinety, łazienki czy kuchnie z piecem węglowym były wówczas synonimem bogactwa.

QUIZ PRL. Wakacje w PRL. Komplet punktów tylko dla tych, którzy to przeżyli Pytanie 1 z 15 Gdzie Polacy jeździli na zagraniczne wakacje w Polsce Ludowej? Bułgaria Włochy Portugalia Dalej