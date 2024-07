Rafał Trzaskowski przeprasza warszawiaków. Totalna kompromitacja, mieszkańcy są wściekli. "Frustrująca wiadomość"

Warszawa. Tramwaj do Wilanowa nie ruszy w terminie

W czwartek, 18 lipca, Rafał Trzaskowski przekazał, że tramwaj do Wilanowa nie ruszy w zapowiadanym miesiącami terminie.

"Dziś wykonawca, firma Budimex, ogłosił, że nie dotrzyma wielokrotnie deklarowanego terminu oddania trasy. Fakt, że to opóźnienie nastąpi wyłącznie z winy wykonawcy, nie jest szczególnie pocieszający i nie zdejmuje ze mnie obowiązku przeprosin - chciałbym Państwa w imieniu naszego miasta przeprosić" - napisał prezydent Warszawy. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Kiedy ruszy tramwaj do Wilanowa? Budimex zapowiedział opóźnienie

Rafał Trzaskowski dodał, że według wykonawcy inwestycja zostanie zrealizowana z ok. 8 tygodniowym opóźnieniem. Co się stało?

"Kiedy więc pojedziemy tramwajem do Wilanowa? Według planu działań naprawczych Budimexu, budowa potrwa ok. 8 tygodni dłużej. Dlaczego? Nie będę zanudzał tu nikogo budowniczo-technologicznymi kwestiami. Fakt jest jednak taki, że część już zrealizowanych prac została źle wykonana w wyniku błędu wykonawcy i musi zostać poprawiona. Oczywiście całość prac naprawczych zostanie sfinansowana przez wykonawcę" - napisał. Zapewnił również, że wobec Budimexu zostaną wyciągnięte konsekwencje i miasto Warszawa dąży do jak najszybszego oddania tramwaju do użytku mieszkańców.

"Wiem, że to dla wszystkich, którzy w okolicach budowy mieszkają, pracują, podróżują bardzo frustrująca wiadomość. Dla mnie również. Ale zapewniam, że nie przechodzimy nad tą sytuacją do porządku dziennego" - dodał prezydent.

Mieszkańcy Warszawy są wściekli

Warszawiacy nie ukrywają swojej złości. Budowa spowodowała gigantyczne utrudnienia w mieście, a mieszkańcy okolic objętych robotami nie chcą już patrzeć na rozkopane ulice.

Dramatyczna amatorszczyzna

Fatalnie prowadzona inwestycja

Nieudolne prowadzenie inwestycji plus pewnie niewłaściwy nadzór. To, że tramwaj nie będzie gotowy na wrzesień, było wiadomo już w maju, patrząc na postępy prac, ilość pracowników i sprzętu na budowie. Proszę mi więc teraz nie mówić o swojej irytacji bo brzmi to komicznie!

Porażka i paraliż miasta

Czy faktycznie tramwaj do Wilanowa ruszy jesienią? A może pojawi się kolejne opóźnienie? To się okaże.

#TramwajdoWilanowa to ogromne przedsięwzięcie inwestycyjne i logistyczne, największa tego typu inwestycja w Polsce. Budujemy całkowicie nową linię przez bardzo gęsto zamieszkane tereny – wiedzieliśmy, że to oznacza utrudnienia, dlatego prace toczą się tak, aby nie zamykać całych… pic.twitter.com/y8qtVDjrMU— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) July 18, 2024