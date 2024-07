Wielka akcja policji pod Warszawą. Rozbito gang złodziei samochodów. W rok doszło do 100 kradzieży z włamaniem

Warszawa: Taylor Swift zawładnie stolicą. Na koncert amerykańskiej gwiazdy czekają tysiące fanów

Lada moment Taylor Swift zawita do Polski. Występy amerykańskiej gwiazdy rozpoczną się 1 sierpnia w czwartek i potrwają do soboty 3 sierpnia 2024 roku. Artystka bez wątpienia jest u szczytu swojej kariery i może pochwalić się ogromną liczbą fanów na całym świecie. Bilety na trasę rozeszły się wręcz jak świeże bułeczki, co pokazało, jak dużym zainteresowaniem cieszą się jej koncerty.

Do Polski Tay zawita po raz pierwszy, więc to dla fanów wielkie wydarzenie. Szczęściarze, którzy zdołali kupić bilet i już za kilka dni będą bawić się na stadionie w Warszawie, muszą pamiętać nie tylko o przygotowaniu oryginalnych stylówek na samo wydarzenie, ale również o noclegu. Osoby natomiast, które nadal nie mają rezerwacji, mogą zdziwić się cenami. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

The Eras Tour 2024. Ceny za noclegi przyprawiają o zawrót głowy

Osoby, które zarezerwowały sobie miejsca noclegowe przed rokiem lub na przestrzeni ostatnich miesięcy, mogą czuć się bezpiecznie w przeciwieństwie do tych, którzy zwlekali tygodniami. Okazuje się bowiem, że aktualnie ceny hoteli poszybowały ostro w górę!

Nocleg od 1 do 3 sierpnia dla dwóch osób w apartamencie w okolicach Woli kosztuje około 2000 zł. Pobyt w hotelu w centrum miasta to podobny koszt, bowiem ceny oscylują tutaj od 2000 do nawet 3500 zł. Osoby, które jednak liczą na śniadanie, za nocleg z takim wyżywieniem będą musiały zapłacić nawet 4335 zł w hotelu w centrum.

Oczywiście przeglądając strony internetowe obiektów oraz portale rezerwacyjne można także natknąć się na o wiele droższe oferty. Właściciele apartamentów oraz hoteli są świadomi, że zapotrzebowanie w dniach koncertu na nocleg jest duże, więc celowo zwiększają stawki, by zarobić. Wielu przedsiębiorców zyska, a fani sporo "stracą", jednak duża ich część uważa, że koncert Taylor jest wart każdych pieniędzy.

Co ważne, jeśli nadal nie masz noclegu, pamiętaj, by lada moment poszukać jakiegoś lokum, bowiem z dnia na dzień dostępnych obiektów jest coraz mniej.