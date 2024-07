Koncert Taylor Swift w Warszawie

Taylor Swift zagra koncerty w Warszawie w dniach 1-3 sierpnia. Bilety na występy amerykańskiej supergwiazdy rozeszły się w mgnieniu oka, a Swifties już szykują huczne powitanie. Przewiduje się, że stołeczne hotele zarobią krocie i turyści zostawią u nas miliony złotych.

Rozpiska godzinowa koncertu Taylor Swift przedstawia się następująco:

14:00 - otwarcie bramy nr 4 wyłącznie dla posiadaczy biletów VIP STOJĄCYCH z możliwością wcześniejszego wejścia (VIP 3 i VIP 5)

15:00 - otwarcie bram dla posiadaczy pozostałych biletów

18:15 - rozpoczęcie koncertu ( Paramore )

) 20:00 - koncert TAYLOR SWIFT (informacja ze strony PGE Narodowego).

Jak dojechać na PGE Narodowy?

Aby bezstresowo i bez opóźnień dotrzeć na koncert Taylor Swift na PGE Narodowy najlepiej wybrać podróż linią M2 metra i wysiąść na stacji Stadion Narodowy.

Przy stadionie zatrzymują się również pociągi KM i SKM. Sprawdzi się także dojazd tramwajami 7, 9, 22 czy 24, jednak powrót nimi będzie niemożliwy.

- W przypadku zamknięcia mostu na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy. Składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na placu Starynkiewicza, a po stronie praskiej na pętli Ratuszowa-Zoo. Tramwaje linii 22 na lewym brzegu Wisły pojadą z osiedla Piaski na plac Starynkiewicza, natomiast po drugiej stronie rzeki będą kursowały w pętli z i do ronda Wiatraczna, alejami Zieleniecką i Waszyngtona - informuje ratusz.

Z Dworca Zachodniego na PGE Narodowy dojedzie autobus 158. Fani Taylor Swift podróżujący z Lotniska Chopina na stadion powinni skierować się do pociągów linii S3 do Radzymina lub RL do Modlina i wysiąść w centrum, skąd dojazd na Narodowy nie powinien stanowić problemu.

Polecamy na bieżąco sprawdzać stronę Warszawskiego Transportu Miejskiego, na której pojawiają się komunikaty o bieżących utrudnieniach: wtp.waw.pl. Praktyczne informacje o tym jak poruszać się po Warszawie znajdują się również w informatorze go2warsaw.pl. Czytaj dalej.

Utrudnienia w ruchu drogowym i zmiany w komunikacji miejskiej 1 sierpnia

Poruszanie się po Warszawie w dniu pierwszego koncertu Taylor Swift może być utrudnione ze względu na obchody 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Miasto przewiduje utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej, a na wielu ulicach obowiązywać będzie zakaz postoju oraz parkowania.

Szczegółowe informacje o czwartkowych utrudnieniach wywołanych obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego sprawdzisz tutaj.

Urząd miasta zaapelował do fanów Taylor Swift

"Mieszkańcy Warszawy i całej Polski 1 sierpnia o godzinie 17.00 oddają hołd bohaterom Powstania – na minutę zatrzyma się miejska komunikacja, w całym mieście rozlegnie się wycie syren, a warszawiacy chwilą ciszy uczczą pamięć poległych. W głównych punktach miasta, również w pobliżu Stadionu PGE Narodowy, gromadzą się w tym czasie tysiące osób z flagami i płonącymi na czerwono flarami. Serdecznie prosimy Was o uszanowanie tej chwili, a jeśli tak podyktuje Wam serce, zatrzymanie się w geście solidarności" - zwrócono się do fanów piosenkarki.