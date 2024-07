Koncert Taylor Swift w Warszawie. Światowa gwiazda jest w drodze do Polski!

Taylor Swift to artystka, która osiągnęła fenomenalny sukces na całym świecie, a jej utwory docierają do coraz większej liczby osób. Fani Tay z Polski czekali wiele lat, by zobaczyć artystkę w kraju na żywo. Podczas poprzednich tras niestety Swift nie odwiedzała naszego państwa. W tym roku jednak gwiazda zagra aż trzy koncerty, kolejno 1, 2 oraz 3 sierpnia na stadionie PGE w Warszawie. Bilety na wydarzenie rozeszły się niczym świeże bułeczki, podobnie jak noclegi w stolicy w tym terminie.

Osobom mającym wejściówki oraz nocleg pozostało więc odliczanie i szykowanie się do koncertu. Na wydarzeniu w stolicy z pewnością będzie można podziwiać oryginalne stylówki dopasowane do danego albumu piosenkarki, lecz to nie wszystko! Okazuje się, że fani szykują szereg niespodzianek dla samej Tay! Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Taylor Swift w Polsce. Jak fani przywitają piosenkarkę? Szykują się akcje koncertowe!

Jako że Tay pojawi się w Polsce po raz pierwszy, Swifties nie mogli zrezygnować z organizacji akcji koncertowych. Jakich niespodzianek można więc spodziewać się na koncercie?

1 sierpnia podczas ostatniego utworu koncertu, czyli "Mastermind" na trybunach powstanie flaga Polski, a stworzą ją latarki. Właśnie dlatego osoby siedzące w dolnych sektorach proszone są o zabranie ze sobą kawałka czerwonej kartki, którą następnie podświetlą latarką.

2 sierpnia natomiast fani chcą pokazać Tay ogromną miłość do jej twórczości. Osoby na płycie pokażą więc w kierunku piosenkarki papierowe serduszka, a uczestnicy koncertu zajmujący trybuny proszeni są o włączenie latarek w smartfonach.

3 sierpnia, czyli podczas ostatniego koncertu Taylor, fani zabiorą ze sobą kartki z napisem "WE POLISH UP REAL NICE", który nawiązuje do wersu z utworu "Bejeweled".

Jeśli wybierasz się na któryś z koncertów, pamiętaj, by przygotować się do niespodzianek. Tym samym przyczynisz się do widowiska, które Taylor zapamięta na długo, to pewne!