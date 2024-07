Koncert Taylor Swift w Warszawie. Aktywiści Ostatniego Pokolenia zablokują piosenkarkę? "Bogaci żyją na nasz koszt"

Koncert Taylor Swift w Warszawie

Taylor Swift zagra koncerty w Warszawie. Pierwszy z nich odbędzie się w czwartek 1 sierpnia, a ostatni w sobotę 3 sierpnia. Występy znanej na całym globie gwiazdy przyciągną do stolicy Polski tłumy fanów. Bilety na koncert Taylor Swift są wyprzedane od dawna, a miejsc w hotelach brakuje. Te, które zostały, kosztują krocie. Jej przylot wywołuje gigantyczne emocje, jednak nie tylko te pozytywne. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Ostatnie Pokolenie wyszło na ulicę. Centrum Warszawy sparaliżowane w porannym szczycie. Ludzie się wścieki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Taylor Swift wystąpi w Warszawie. Co planują aktywiści Ostatniego Pokolenia?

Wokół Taylor Swift w ostatnim czasie narosły kontrowersje. Piosenkarka nawet na krótkich dystansach przemieszcza się za pomocą prywatnego odrzutowca. Aktywiści i aktywistki klimatyczne Ostatniego Pokolenia zdecydowanie się temu sprzeciwiają.

"Odrzutowiec Taylor leci średnio zaledwie 80 minut i pokonuje średnio 230,36 km w jednym locie. Całkowite roczne emisje pochodzące z lotów wyniosły 8293,54 ton, czyli 1184,8 razy więcej niż całkowite roczne emisje przeciętnego człowieka. Najkrótszy zarejestrowany lot Taylor w 2022 r. z Missouri do Nashville trwał zaledwie 36 minut" - w mediach społecznościowych zacytowali fragment raportu Yard ("Just Plane Wrong: Celebs with the Worst Private Jet Co2 Emissions").

Osoby ze znanej grupy napisały, że "są gotowe na powitanie Taylor Swift".

- Rząd nie powinien zezwalać na rozpustę bogaczy; oni, ludzie tacy jak Taylor Swift, żyją na nasz koszt, a rządy na to pozwalają. Najbogatszy 1% jest odpowiedzialny za nadmiarową śmierć 1,3 miliona osób przez upały. To najbogatsi tego świata powinni w pierwszej kolejności zapłacić za redukcję emisji. Obecnie nie stać już nas na super-bogaczy - przekazała 23-Martyna Leśniak z Ostatniego Pokolenia.

Czy to oznacza, że w dni koncertów Taylor Swift w Warszawie członkowie i członkinie grupy zablokują dojazdy do PGE Narodowego lub lotniska? Nie jest to wykluczone, na ten moment nie komentują domysłów. Ostatnie Pokolenie cyklicznie blokuje główne trasy w stolicy próbując zwrócić uwagę na kryzys klimatyczny.