Obchody 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Zmiany w komunikacji miejskiej i zamknięte ulice w Warszawie

Obchody 80. rocznicy Powstania Warszawskiego

W czwartek, 1 sierpnia, odbędą się główne obchody 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Pierwsze uroczystości rozpoczną się już we wtorek, 30 lipca, a następnie potrwają do poniedziałku, 5 sierpnia. W związku z zaplanowanymi wydarzeniami wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej i ruchu samochodowym w Warszawie.

Wtorek, 30 lipca - Wola

Główne uroczystości rozpocznie spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Warszawy z uczestnikami walk powstańczych, które odbędzie się w Parku Wolności obok Muzeum Powstania Warszawskiego.

Do godziny 21 po obu stronach ulicy Przyokopowej, na całej długości muru muzeum, obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju. Jednostronny zakaz parkowania będzie obowiązywał między Hrubieszowską a muzeum. Dodatkowo w dniu uroczystości, w godzinach 9:00-16:00, na skrajnym prawym pasie ulicy Towarowej, od Jaktorowskiej do Prostej, zaparkują pojazdy dowożące uczestników spotkania.

Środa, 31 lipca - Śródmieście

Na placu Krasińskich przed pomnikiem Powstania Warszawskiego zaplanowana jest msza św polowa oraz Apel Pamięci. Zmiany w parkowaniu obowiązują przez cały dzień.

Zakaz zatrzymywania się i postoju obejmie ulicę Długą od Freta do Miodowej oraz od Miodowej do Barokowej – po obu stronach drogi. Auta nie będzie można zaparkować również na Świętojerskiej, od Wałowej do Bonifraterskiej. Na czas uroczystości część ulic zostanie zamknięta. O godzinie 10:00 wyłączona z ruchu zostanie Długa, od Kilińskiego do Miodowej. Od godziny 16:00 auta nie przejadą przez plac Krasińskich i Miodową – od Kapucyńskiej do Świętojerskiej.

Od godziny 16 autobusy linii 116, 178, 180, 503, 518 i N44 zostaną skierowane na objazdy. Zmiany i wyłączenia ruchu będą obowiązywać do końca dnia.

Dodatkowo w godzinach 18:00-19:00 planowana jest defilada uczestników Zlotu Harcerskiego „zawsze W pamięci”. W czasie przemarszu z placu Piłsudskiego ulicami: Focha, Moliera, Senatorską, Miodową, Kapitulną i Podwale na plac Zamkowy, inaczej mogą kursować także autobusy linii: E-2, 111, 128 i 175.

80. rocznica Powstania Warszawskiego. Czwartek, 1 sierpnia

Mokotów

O godzinie 10 przed pomnikiem "Mokotów Walczący - 1944" rozpoczną się uroczystości. Po ich zakończeniu, około godziny 11, ruszy Marsz Mokotowa. Uczestnicy przejdą ulicą Puławską do Dworkowej przed obelisk „Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa”. Wydarzenie może wpłynąć na kursowanie autobusów linii: 118, 141, 172 i Z-4.

Śródmieście

O godzinie 13:15 zaplanowano uroczyste składanie kwiatów przy pomniku generała Stefana Roweckiego „Grota”. Uroczystość u zbiegu ulicy Chopina i Alej Ujazdowskich spowoduje zmiany w parkowaniu. Od początku dnia do około godziny 14:30 obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju – na ulicy Chopina, pomiędzy Sieroszewskiego a Alejami Ujazdowskimi, także na wyznaczonych miejscach postojowych.

O godzinie 14 rozpoczną się wydarzenia rocznicowe przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej u zbiegu ulic Matejki i Wiejskiej. Już od początku dnia, do około godziny 17:00, będą obowiązywały zmiany w parkowaniu. Obustronny zakaz zatrzymywania się i postoju zostanie wprowadzony na ulicach Matejki i Pięknej, na odcinku od Wiejskiej do Alej Ujazdowskich. Dodatkowo od godziny 8:00 ulica Matejki będzie zamknięta, od wjazdu na teren Ambasady Kanady do ulicy Wiejskiej (z zapewnieniem możliwości dojazdu do ambasady). Dodatkowo w godzinach 13:00-16:00 będzie obowiązywał zakaz ruchu również na ulicy Wiejskiej, od Pięknej do Frascati.

O godzinie 20:30 mieszkańcy zgromadzą się na placu Piłsudskiego, by wziąć udział w wydarzeniu „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”. Od godziny 17:00 do końca dnia będą zamknięte ulice: Królewska, Ossolińskich i Moliera. Trasami objazdowymi będą kursowały autobusy linii: E-2, 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, 980 i N44.

Żoliborz

Z okazji obchodów Powstania Warszawskiego o godzinie 17 w Warszawie zawyją syreny. W tym czasie przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oddadzą hołd bohaterom Powstania Warszawskiego przy pomniku Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W czwartek, 1 sierpnia, od początku dnia zostanie wprowadzony zakaz parkowania na terenie całego parking przy Cmentarzu Wojskowym, w zatokach przy wejściu głównym na nekropolię od strony ulicy Powązkowskiej oraz całej ulicy Ostrowieckiej. Dodatkowo od godziny 13:00 nie będzie wjazdu w ulicę Ostrowiecką i na parking przy cmentarzu. Zmiany będą obowiązywały do godziny 19:00.

Wola

O godzinie 18:30 rozpocznie się uroczystość składania kwiatów na kurhanie, gdzie znajdują się prochy ponad 50 tys. mieszkańców stolicy, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego. Przed pomnikiem „Polegli – Niepokonani” na Cmentarzu Powstańców Warszawy odbędzie się również modlitwa międzyreligijna. Przez cały dzień nie będzie można zostawić auta na jezdni serwisowej ulicy Wolskiej. W godzinach 16:00-22:00 będzie wyłączony z ruchu skrajny prawy pas ulicy Wolskiej, od Hubalczyków do Sowińskiego. Będą się tam zatrzymywały samochody i autokary dowożące uczestników uroczystości. Autobusy będą stawały się również po przeciwnej stronie drogi, na prawym pasie jezdni w kierunku Powstańców Śląskich, u zbiegu z ulicą Sowińskiego. Dodatkowo w godzinach 16:30-20:00 nie będzie wjazdu na szutrową drogę prowadzącą od ulicy Redutowej w stronę pomnika oraz na ulicę Sowińskiego – z obu stron nekropolii.

Komunikacja specjalna w Warszawie - czwartek, 1, sierpnia

W czwartek, 1 sierpnia, na ulicach Warszawy pojawią się tramwaje linii W oraz autobusy linii specjalnych 912, 922, 944, 970 i 980, którymi pasażerowie dojadą w główne punkty miasta związane z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego. Obowiązuje w nich podstawowa taryfa biletowa ZTM!

Zabytkowe tramwaje będą kursowały w godzinach 14-19. Z placu Narutowicza pojadą ulicami: Filtrową, Krzywickiego, Nowowiejską, aleją Niepodległości, Chałubińskiego, aleją Jana Pawła II, przez ronda Czterdziestolatka i ONZ, Prostą, przez rondo Daszyńskiego (obok Muzeum Powstania Warszawskiego), Kasprzaka, Skierniewicką i Wolską do Cmentarza Wolskiego.

Ruszą dodatkowe linie autobusowe łączące Cmentarz Wojskowy na Powązkach z innymi rejonami Warszawy.

912 (na jednokierunkowej trasie, w godz. od 17:30 do 20:00) z Cmentarza Wojskowego ulicami: Powązkowską, Okopową, aleją „Solidarności”, Wolską, Fot Wola do Cmentarza Wolskiego

922 (w godz. od 14:30 do 21:00) z Cmentarza Wojskowego ulicami: Powązkowską, Krasińskiego, przez plac Wilsona, Słowackiego, Włościańską do stacji metra Marymont;

944 (w godz. od 14:30 do 21:00) z Dworca Centralnego ulicami: Emilii Plater, Twardą, przez plac Grzybowski, Królewską, Marszałkowską, przez plac Bankowy, aleją „Solidarności”, Leszno, Okopową, Powązkowską do Cmentarza Wojskowego;

970 (w godz. od 14:30 do 21:00) z Dworca Wschodniego (od strony ulicy Kijowskiej) ulicami: Kijowską, Targową, aleją „Solidarności”, przez most Śląsko-Dąbrowski, aleją „Solidarności”, Leszno, Okopową, Powązkowską do Cmentarza Wojskowego;

980 (w godz. od 14:30 do 21:00) z placu Trzech Krzyży ulicami: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera, Senatorską, przez plac Bankowy, Andersa, Nowolipki, Zamenhofa, Anielewicza, Okopową, Powązkowską do Cmentarza Wojskowego.

Sobota, 3 sierpnia – Wola, Ochota i Śródmieście

W sobotę, 3 sierpnia, na Woli odbędzie się „VIII Bieg Pamięci”. Start i meta zawodów będą zlokalizowane na skwerze Sierpnia 1944.

W związku z zawodami od godziny 10:00 do 12:00 pas jezdni ulicy Płockiej, w stronę Wolskiej, będzie wyłączony z ruchu pomiędzy Górczewską a Wolską. Autobusy linii 103 w kierunku Dworca Zachodniego i 106 w stronę Mariensztatu, będą kursowały objazdem aleję Prymasa Tysiąclecia i ulicą Wolską. Na trasie biegu będzie obowiązywał zakaz parkowania.

Popołudniu na ulice Warszawy wyjedzie rowerowa Masa Powstańcza poruszająca się szlakiem Komendy Głównej Armii Krajowej. Wystartuje o godz. 17 spod Muzeum Powstania Warszawskiego i ruszy ulicami: Przyokopową, Grzybowską, Żelazną, aleją „Solidarności”, Leszno, Okopową, Dzielną, aleją Jana Pawła II, aleją „Solidarności”, Bielańską, Senatorską, przez plac Teatralny, Podwale, Kilińskiego, Długą, Bielańską, aleją „Solidarności, przez plac Bankowy, Marszałkowską, Świętokrzyską, Jasną, Brokla, Szpitalną, Bracką, Kruczą, Piękną, przez plac Konstytucji, Koszykową, Raszyńską, przez plac Zawiszy, Towarową, przez rondo Daszyńskiego, Prostą i Przyokopową do mety.

Mogą występować czasowe wstrzymania ruchu. Dodatkowo sobotę, od godziny 8:00 do 14:30, na ulicy Przyokopowej, na całej długości muru Muzeum Powstania Warszawskiego, będzie obowiązywał obustronny zakaz parkowania. A w godzinach 14:30-20:30 Przyokopowa zostanie zamknięta dla samochodów.

Poniedziałek, 5 sierpnia – Wola

W poniedziałek, 5 sierpnia, o godz. 18:00 mieszkańcy i władze samorządowe oddadzą hołd ludności cywilnej Woli przed pomnikiem Pamięci 50 Tysięcy Mieszkańców Woli Zamordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego 1944.

Od początku dnia do godziny 19:30, na chodniku i w zatoce przy skwerze Wyszyńskiego będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Dodatkowo w godzinach 16:30-19:30 ulica Leszno, na odcinku od alei „Solidarności” do skweru Wyszyńskiego, zostanie wyłączona z ruchu. Objazd poprowadzi kierowców ulicami Żelazną, Żytnią i Okopową. Autobusy linii 171 i 190, w kierunku pętli przy osiedlach Chomiczówka i Górczewska, ominą zamknięty odcinek ulicy aleją „Solidarności” i ulicą Młynarską.

Po zakończeniu uroczystości przed pomnikiem, ok. godz. 19:00, rozpocznie się Marsz Pamięci. Uczestnicy przejdą ulicami Leszno, Młynarską, Wolską i Redutową do parku Powstańców Warszawy na wystawę „Zachowajmy ich w pamięci”. W godzinach 19:00-20:30 na ulicach, którymi przejdzie marsz, mogą wystąpić czasowe wstrzymania ruchu.