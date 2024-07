Dlaczego w Warszawie wyją syreny? O tej godzinie świat stanie w miejscu. Miasto z ważnym apelem

Powstanie Warszawskie. 1 sierpnia w Warszawie zawyją syreny

To już 80. rocznica Powstania Warszawskiego. Z tej okazji, jak co roku, 1 sierpnia w Warszawie zawyją syreny, by upamiętnić bohaterów narodu polskiego, którzy walczyli za wolność Polaków i ojczyzny.

"1 sierpnia, o 17, w godzinę "W", w Warszawie zawyją syreny. Miasto odda hołd i szacunek wydarzeniom sprzed 80. lat i zatrzyma się na symboliczną minutę. Apelujemy do warszawianek i warszawiaków, do naszych gości i osób odwiedzających w tym czasie Warszawę o dołączanie do upamiętnienia Powstania Warszawskiego. Zatrzymajcie samochody, przystańcie na chodnikach czy na ścieżkach rowerowych. Wspólnie przeżyjmy tę niezwykłą chwilę, pomyślmy o tym, co wydarzyło się w 1944 r. i wyraźmy swoją wdzięczność. W tę wyjątkową, 80. rocznicę, oddajmy cześć Bohaterkom i Bohaterom Powstania – żołnierzom, harcerzom, cywilom i wszystkim tym, którzy byli gotowi walczyć o Warszawę! Cześć Ich pamięci!" - apelują władze Warszawy. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Syreny zawyją w całym województwie

Nie tylko Warszawa upamiętni bohaterów. Na całym Mazowszu zrobi się głośno, a świat stanie w miejscu.

"Co roku w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego upamiętniamy bohaterów, którzy walczyli za wolną Polskę, w której dzisiaj możemy żyć. W tym roku przypada szczególna, 80. rocznica tych ważnych wydarzeń w historii nie tylko Warszawy i Mazowsza, ale też całego kraju. Pokażmy, że pamiętamy o naszych bohaterach i oddajmy im hołd zatrzymując się w godzinę wybuchu walk powstańczych" – przekazał w komunikacie wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Dzwony zabrzmią w kościołach

Archidiecezja warszawska przyłączy się do tej wyjątkowej chwili. W godzinę "W" stołeczne parafie uruchomią kościelne dzwony.