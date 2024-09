No i stało się! Tak ocenili Dowbora z nową partnerką. Co na to Koroniewska?

Po poniedziałkowym, uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego we wtorek w szkołach i przedszkolach rozpoczęły się już zajęcia. Nie do śmiechu było małemu synkowi Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana. Rodzice wspólnie zaprowadzili go do placówki. Henryk Majdan od roku uczęszcza do przedszkola przy francuskiej szkole, do której chodzili obaj jego starsi bracia. Młodszy z nich - 14-letni Tadeusz - nadal tam uczęszcza. Starszy - 18-letni Stanisław - skończył już liceum i właśnie ruszył w świat. Małgosia Rozenek osobiście zawiozła go aż do Francji, a dokładnie do Lyonu, i z płaczem żegnała.

Henio Majdan buntował się przed pójściem do przedszkola

Celebrytka pociesza się, że w domu zostali jej jeszcze dwaj synowie - w tym najmłodszy, bo zaledwie czteroletni Henio, który uciesze Małgosi, jeszcze długo będzie potrzebował rodziców. We wtorek rano Małgosia i Radosław, wystrojeni ja zawsze, pojawili się z synkiem przed przedszkolem. Szkrab radośnie szedł z rodzicami chodnikiem, aż do momentu, kiedy zobaczył, że droga prowadzi do przedszkola...

Tuż przed wejściem wyrwał rączkę z dłoni mamy. I próbował zatrzymać tatę, by ten nie wprowadził go do środka. Bunt Henia był widoczny dla przechodniów i innych rodziców. Małgosia obróciła wszystko w żart, a jej śmiech rozładował napiętą sytuację. W środku zaś wyściskała synka i powiedziała mu kilka motywujących słów.

Do jakiego przedszkola chodzi syn Rozenek i Majdana?

W swoim międzynarodowym przedszkolu Heniu mówi aż w trzech językach - po polsku, angielsku i oczywiście francusku. Organizowane są tam m.in. zajęcia gry na skrzypcach czy hiszpańskiego tańca. Ale widać, że Heniowi znacznie bardziej podobała się wakacyjna beztroska i wyjazdy z rodzicami.

Będzie dobrze, Heniu!

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądali Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan w pierwszym dniu przedszkola ich synka.

