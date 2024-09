Małgorzata Rozenek-Majdan pojawiła się ostatnio w Senacie, gdzie rozprawiano o zdrowiu psychicznym młodych ludzi. W obradach wzięły udział gwiazdy. Byli Paweł Domagała, Vito Bambino, Anna Dreszowska, Julia Kamińska, Barbara Kurdej-Szatan, Szymon Majewski, Rafał Zawierucha czy Michał Sikorski - sama śmietanka towarzyska. Przemawiała również Rozenek, która o zdrowie psychiczne młodych ludzi dba na co dzień - jest mamą trzech synów, z czego dwaj są już nastolatkami.

Małgorzata Rozenek w beżowym zestawie. Strój idealny do Senatu. Ale było coś jeszcze!

Rozenek tego dnia postawiła na stonowany, minimalistyczny strój, który zakrywał jej zgrabną sylwetkę, był więc idealnie dobrany do miejsca i sytuacji. Ale gdy Małgorzata zakończyła obrady, wystarczył jeden dodatek, aby spokojny zestaw zmienił się w modną stylizację do "biegania" po mieście. Kiedy Rozenek wyszła z sali sejmowej, założyła czapeczkę z daszkiem, która mogła zapewnić jej pewną anonimowość. Jednak fotoreporterów nie nabrała.

Rozenek wyglądała świetnie w beżowym wdzianku sięgającym jej aż do kostek. Jasny golf zakrywał szyję gwiazdy, ale krótkie rękawy sprawiły, że strój dobrze sprawdził się w letni, wrześniowy dzień. Czapeczka z pomarańczowym wykończeniem korespondowała z niewielką torebką w dokładnie tym samym odcieniu. Kropką nad i były beżowe buty sportowe. Choć zestaw prawdopodobnie nie wszystkim przypadłby do gustu, do Rozenek pasował.

Małgorzata Rozenek zakryła twarz czapeczką. Co z jej twarzą? Ostatnio się zmieniła

Gwiazda telewizji nie ukrywa, że bardzo dba o wygląd. Nie da się nie zauważyć zmian, jakie zaszły w nim przez ostatnie kilkanaście lat. Rozenek uwieczniona na starych zdjęciach (musicie je zobaczyć!) prezentuje się zupełnie inaczej niż na najnowszych, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Co ciekawe, to teraz Perfekcyjna Pani Domu wygląda młodziej!

Ale i ostatnio buzia Małgorzaty przeszła pewną metamorfozę. Tego Rozenek absolutnie nie zataja - w wywiadach mówi wprost, że to wszystko dla ukochanego Radzia. Gwiazda z roku na rok młodnieje, a według niektórych internautów coraz bardziej przypomina Dodę - byłą żoną swojego męża. Czy tak jest faktycznie? Obie panie mają jasne włosy, są szczupłe i wysportowane, mają wyraziste usta i... to tyle. Na tym podobieństwa się kończą, bo eks i obecna żona Radosława Majdana poza wyglądem nie mają za wiele wspólnego.

Doda skomentowała nową twarz Małgorzaty Rozenek

Na komentarze fanów dotyczące urody swojej i Małgorzaty Rozenek odpowiedziała Doda. W lipcu pod jednym z wpisów sugerujących, że panie wyglądają jak siostry, napisała: "Czyli dzięki jej nowej buzi mój były mąż jest moim szwagrem?".

