KTOZ wydał psy do domów tymczasowych, by nie marzły na mrozie. Teraz mierzy się z potężną krytyką akcji

Michał Sikorski gra z WOŚP. To ojciec Jakub z serialu Netflixa "1670"

Serial Netflixa "1670" szturmem podbił serca widowni, a niektóre dialogi i cytaty już teraz mogą uchodzić za kultowe. Sukces serialu to w dużej mierze zasługa świetnej obsady aktorskiej. Jedną z główną z ról zagrał pochodzący z Wadowic Michał Sikorski. Wcielił się on w postać ojca Jakuba, chciwego księdza o sadystycznych skłonnościach.

Michał Sikorski zaangażował się w zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przeznaczone przez niego na licytację zaproszenie na kremówkę oraz spacer po Wadowicach przebiło już kwotę 15 tys. zł. Licytacja kończy się wieczorem w niedzielę, 28 stycznia. Na tym jednak nie koniec. Aktor postanowił dodatkowo wesprzeć WOŚP zakładając e-skarbonkę.

- Wielu z was pisze, że nie możecie brać udziału w licytowaniu kremówki. Pewnie dlatego, że macie uczulenie na laktozę, ale właśnie dlatego, jeśli chcecie wesprzeć WOŚP razem ze mną zapraszam was do wrzucania wszystkich drobniaków, monet, zaskórniaków do e-skarbonki ojca Jakuba, którą właśnie uruchomiłem. Kto jeszcze trzyma za uszami złote monety, monety po kieszeniach? No, uważajcie żeby chłopstwo nie rozkradło - mówi na nagraniu Michał Sikorski nawiązując do serialu "1670".

Link do e-skarbonki Michała Sikorskiego znajdziecie TUTAJ.

Pamiętacie uczestników 1. Edycji programu Idol? Wśród nich byli popularni muzycy a nawet poseł! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.