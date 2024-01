i Autor: Shutterstock; East News

Wizyta duszpasterska

Ile dać księdzu po kolędzie? W Małopolsce to górale są najbardziej hojni

at 13:22

Wizyta duszpasterska co roku wzbudza olbrzymie emocje. Wierni, którzy decydują się na przyjęcie księdza we własnym domu zastanawiają się, ile pieniędzy włożyć do koperty. Z informacji "Gazety Krakowskiej" wynika, że najczęstszą kwotą ofiary jest 50 złotych. Na tym tle wyróżnia się jednak Podhale. Górale są bardziej hojni dla księży niż reszta Małopolski.