Małgorzata Rozenek-Majdan musi ostatnio mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami na temat swojego wyglądu. Internauci zarzucają jej, że "majstrowała przy twarzy" i coraz bardziej przypomina... Dodę, czyli byłą swojego obecnego męża, Radosława Majdana. Co ciekawe, w rozmowie z "Super Expressem" nie tak dawno temu sama z tego żartowała, mówiąc że specjalnie dla męża "zmienia się raz na trzy lata". - Mój mąż jest najbardziej zachwycony tym - naprawdę. Powiedział mi: "Słuchaj, ja się z tobą nigdy nie nudzę, ja co trzy lata mam nową żonę" - powiedziała wprost. Tymczasem internauci w mediach społecznościowych na poważnie zadają teraz pytania, czy Majdan "zmienił żonę", bo Rozenek jest coraz bardziej nie do poznania. Na ostatnich zdjęciach z wakacji nie przypomina samej siebie. Bezlitosne wpisy sugerują nawet, że Radka całuje jej "zamrożona" i "ponaciągana" twarz. - Dlaczego to zrobiłaś z naturalną, piękną twarzą? (...) Co ty zrobiłaś. (...) Myślałam, że to Doda - czytamy w komentarzach pod najnowszym filmem, jaki Radosław Majdan wrzucił z Rozenek na Instagrama. Część osób żartuje nawet, że Małgorzata staje się młodsza od Krzysztofa Ibisza.

Zamrożona twarz Małgorzaty Rozenek całuje Radka Majdana. To naprawdę ona?! "Młodsza od Ibisza"

Wśród lawiny nieprzychylnych komentarzy można znaleźć także te zupełnie odmienne. Fani Małgorzaty Rozenek postanowili bowiem stanąć w jej obronie. Wskazują na przykład, że "wcale nie wygląda źle", że jej usta są dobrze zrobione, a krytyka przesadzona. We wpisach można też znaleźć zachwyty dotyczące miejsca, w których znaleźli się małżonkowie, oraz ich samych, a konkretnie gorącego uczucia, jakie łączy Majdana i Rozenek. Widać, że świetnie czują się w swoim towarzystwie. - Po co tyle jadu? (...) Jesteście cudowni! (...) Piękna rodzinka - czytamy. W ostatnim czasie z podobną krytyką dotyczącą zmian w wyglądzie musi mierzyć się młodsza od Rozenek influencerka Wersow, czyli Weronika Sowa. Twarz, zęby, włosy - młodziutka dziewczyna postawiła na wiele zmian, które nie podobają się jej obserwatorom. Ale, co warto podkreślić, najważniejsze jest przecież to, żebyśmy my sami dobrze czuli się w swojej skórze.

