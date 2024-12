Agnieszka Kaczorowska zakochana! Nie do wiary, w kim. Byłemu dobrze życzy

Grażyna Torbicka przyłapana w nocy na stacji benzynowej. Nie uwierzycie, co kupowała. Jak ona wygląda! ZDJĘCIA

Borys Szyc czekał z tym do śmierci ojca. Powiedział to dopiero teraz

To nie koniec?

Agnieszka Kaczorowska nie będzie atakować Macieja Peli

Agnieszka Kaczorowska nie przestaje zaskakiwać. Jesienią gruchnęła wiadomość o tym, że tancerka i aktorka znana przede wszystkim z serialu "Klan" rozstała się ze swoim mężem, z którym ma dwie córeczki. Jeszcze do niedawna Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela uchodzili za niemal wzorowe małżeństwo. Być może takie było, ale okazało się krótkotrwałe. Zaledwie sześć lat po ślubie, para się rozstała. Oficjalnie aktorka o tym, że nie jest już z mężem i ojcem swoich dzieci, powiedziała w programie Kuby Wojewódzkiego w TVN. Generalnie jednak Agnieszka Kaczorowska po rozstaniu znacznie ograniczyła opowieści o swoim życiu prywatnym. Nie zamierza także atakować Macieja Peli. Ten jednak od czasu do czasu wbija szpileczki swojej byłej już ukochanej. Aktorka w medialne pojedynki za to nie chce się mieszać. - Ja życzę mu wszystkiego dobrego, bo jest tatą moich dzieci. Tak jak powiedziałam w wywiadzie u Kuby Wojewódzkiego i tego się będę trzymać - nigdy nie powiem na niego złego słowa - podkreśliła Agnieszka Kaczorowska.

Agnieszka Kaczorowska zakochana! Nie do wiary, w kim

Słynna Bożenka z serialu "Klan" wiele razy mówiła o tym, że najważniejsze są dla niej córki - Emila (5 l.) i Gabrysia (3 l.). W tym roku rodzinę czekają pierwsze święta Bożego Narodzenia po rozstaniu Agnieszki i Macieja. Tancerz zdradził, że dziewczynki z nim spędzą Wigilię. Dwa dni świąt z kolei mają być z aktorką. Czy poza córkami Agnieszka Kaczorowska jest w kimś zakochana? Okazuje się, że tak! Nie do wiary, w kim! Otóż Agnieszka Kaczorowska kocha... Agnieszkę Kaczorowską! Portal Pudelek wprost zapytał aktorkę o to, czy jest zakochana.

W sobie, w życiu, w dzieciach - bardzo

- odparła. Reporter jednak postanowił drążyć temat i wyjaśnił, że chodziło mu o partnera. Wtedy Kaczorowska przyciszonym głosem powiedziała: "nie".

Zobacz naszą galerię: Agnieszka Kaczorowska łapała pozy na czerwonym dywanie. Powycinana sukienka sporo odsłoniła

Sonda Agnieszka Kaczorowska czy Maciej Pela. Kogo wybierasz? Agnieszkę Macieja Oboje lubię Żadnego z nich