Agnieszka Kaczorowska błysnęła gołym brzuchem. Ależ ona jest szczuplutka! Łapała pozy na czerwonym dywanie

Agnieszka Kaczorowska rozeszła się z mężem Maciejem Pelą w atmosferze skandalu. O rozstaniu i możliwym rozwodzie opowiedziała u Kuby Wojewódzkiego, a chwilę później Pela uzewnętrznił swoje smutki i żale w "Dzień dobry TVN". Teraz Kaczorowska w sieci pomija prywatne tematy, a jeśli już wspomina o czymś niezwiązanym z pracą zawodową, zazwyczaj pokazuje swoje urocze córki. Stara się z nimi spędzać jak najwięcej czasu, Pela zresztą robi to samo. Choć partnerzy nie są już razem, dziewczynki nadal są dla nich priorytetem.

Pela po rozstaniu wrócił do pracy, Kaczorowska też spełnia się zawodowo. Ostatnio była gościem na premierze przedstawienia "Jutro będzie futro". Nie ma co owijać w bawełnę - wyglądała perfekcyjnie.

Kaczorowska zaraz po premierze podziękowała za bliskich sobie ludzi, którzy nie skąpią jej dobrych słów. Napisała na swoim instagramowym profilu:

Dodała też podziękowanie za sukienkę. Okazuje się, że została uratowana "na ostatnią chwilę".

Czarna kreacja z wycięciami była strzałem w dziesiątkę - podkreśliła smukłą figurę Kaczorowskiej, jej wąską talię i smukłe nogi. Odsłoniła sporo ciała, ale pozostała elegancka i w dobrym guście.

Aktorka kreację uzupełniła czarnymi sandałkami na wysokich obcasach, a wisienką na torcie jej wieczorowej stylizacji były włosy uczesane w hollywoodzkie fale. Wyglądała jak milion dolarów, co jej fani potwierdzili licznymi komplementami w komentarzach.

Rozstanie jej służy?

