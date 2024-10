Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela - ślub, dzieci, rozstanie

Agnieszka Kaczorowska od dawna uchodzi za kontrowersyjną gwiazdę. Sporym echem odbiła się na przykład jej krytyka dotycząca doboru jurorów w "Tańcu z gwiazdami". Dotychczas jednak wszyscy myśleli, że od różnych burz wolne jest jej życie prywatne. W 2018 roku słynna Bożenka z "Klanu" wzięła ślub z Maciejem Pelą, a potem na świat przyszły ich dwie córeczki: Emilia (5 l.) i Gabriela (3 l.). Nic nie wskazywało na to, że małżeństwo przechodzi kryzys. Dlatego wszyscy byli w szoku, gdy media podały informację o tym, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela się rozstali. Oliwy do ognia dodała jeszcze aktywność tancerza w sieci. Najpierw wrzucił do sieci nagranie z kanału Blog Ojciec, które zawierało takie słowa: "Zrobienie komuś krzywdy, a później unikanie rozmowy, unikanie komunikacji, to nie jest 'chronienie swojego własnego spokoju". To jest po prostu unikanie odpowiedzialności' i oparzył je wymownym wpisem: "Często z chłopem nie było mi po drodze. Dzisiaj jednak do mnie przemówił". Potem z kolei wdał się w osobliwą dyskusję z internautkami na temat żony. Agnieszka Kaczorowska też jest aktywna w internecie, ale próżno szukać u niej wpisów o Macieju Peli. Aktorka za to zdradziła, jak się pokrzepia.

Agnieszka Kaczorowska zamieściła wpis dający do myślenia. "Tak, jestem wrażliwcem"

Wygląda na to, że dobrym lekarstwem na stres związany z rozstaniem może być książka. Przy okazji reklamowania lektury, Agnieszka Kaczorowska zamieściła na Instagramie dający wiele do myślenia wpis. Wyjawiła w nim, że jest "wrażliwcem".

Czytam właśnie "Moc słabości" @annahniemczynow o niezwykle pokrzepiającej treści. Bardzo przewrotne jest to nasze życie, a za każdym z nas stoi zarówno to, co piękne, i to, co wszyscy postrzegają za sukces, ale też wszystko to, co trudne, i czym często chwalić się nie chcemy… Autorka wciąga nas w różne historie, co niejednokrotnie mnie wzrusza. Tak, jestem wrażliwcem, ale jakoś tak wyjątkowo trafia w moje serce

- zdradziła zachwycona książką gwiazda serialu "Klan".

Dobrze wiedzieć, że każdy z nas toczy w życiu różne walki, a w rezultacie zwycięzcą jest ten, kto zostaje przy sobie. Niezależnie od tego, co świat i ludzie myślą czy gadają

- dodała Agnieszka Kaczorowska.

