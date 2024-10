To jakaś plaga! Doda, Agnieszka Kaczorowska, a teraz oni! Kolejne rozstanie słynnej polskiej pary

Kolejne rozstanie w polskim show-biznesie. Zwlekali z podaniem informacji

Dopiero co pisaliśmy o tym, że Doda nie jest już w związku z Dariuszem Pachutem, a Agnieszka Kaczorowska rozstała się z Michałem Pelą, a teraz- zupełnie nieoczekiwanie - w niedzielny poranek nadeszła informacja o kolejnym rozstaniu słynnej pary polskiego show-biznesu. To jakaś plaga! Co ciekawe jednak, Ewelina Ruckgaber i Łukasz Strzałka nie są już razem od jakiegoś czasu, mimo że niemal wszyscy byli pewni, że cała czas tworzą szczęśliwy związek. Prawda wydała się w programie "Halo, tu Polsat". Dlaczego tak długo zwlekali z podaniem informacji o rozstaniu? - Zdecydowaliśmy, że zrobimy to dzisiaj, bo te pierwsze emocje już gdzieś tam opadły - tłumaczyła aktorka "Gliniarzy".

My mieliśmy bardzo długą rozmowę, pogadaliśmy, ta rozmowa trwała prawie trzy godziny, popłakaliśmy się... Uznaliśmy, że to jest najlepszy dzień, żeby to wszystko ogłosić, żeby już nie uważano nas za parę, bo już parą nie jesteśmy. Mamy nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi

- dodała Ewelina Ruckgaber.

Pod artykułem prezentujemy galerię: Ewelina Ruckgaber i Łukasz Strzałka - nie od razu poszliśmy do łóżka

Ewelina Ruckgaber i Łukasz Strzałka się rozstali. Aktorka mówi o reaktywacji związku

Jej były już partner stwierdził, że w ich związku było zbyt wiele "pożarów".

To wygasało już jakiś czas. To nie jest też tak, że my usiedliśmy i nagle to jest dzisiaj koniec i tak dalej. Tylko że to już z perspektywy czasu, od powiedzmy mniej więcej roku, gdzieś dochodziliśmy do takich wniosków, że chyba to się nie uda

- zdradził Łukasz Strzałka.

Ze słów Eweliny Ruckgaber może jednak wynikać, że niewykluczona jest reaktywacja jej związku z byłym! Generalnie aktorka zdaje się z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Stagnacja jest najgorsza. My sobie powiedzieliśmy, że tak czy tak wygramy, bo jeżeli się rozejdziemy w dwie strony, zatęsknimy za sobą i wrócimy do siebie, to wygraliśmy. Jeżeli się okaże, że zbudujemy sobie szczęście z kimś innym, to też wygraliśmy

- podsumowała 38-letnia aktorka. Myślicie, że się zejdą?