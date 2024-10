Tak Agnieszka Kaczorowska nazywa się po rozstaniu z Michałem Pelą. Mamy dowód!

Agnieszka Kaczorowska i Michał Pela pobrali się w w bajecznej Toskanii w 2018 roku. Potem na świat przyszła dwójka ich dzieci: Emilka (5 l.) i Gabrysia (3 l.). Na temat powodu rozpadu związku w sieci krąży wiele teorii. Sami zainteresowani bardzo oszczędnie opowiadają na temat życia prywatnego. Niedawno Maciej Pela wrzucił na Instagrama nagranie z kanału Blog Ojciec. - Zrobienie komuś krzywdy, a później unikanie rozmowy, unikanie komunikacji, to nie jest "chronienie swojego własnego spokoju". To jest po prostu unikanie odpowiedzialności - słyszymy na filmiku. Pod nim znajduje się wymowny komentarz męża Agnieszki Kaczorowskiej.

Często z chłopem nie było mi po drodze. Dzisiaj jednak do mnie przemówił

- skomentował. Czy chciał tymi słowami wbić szpilę żonie? To już pewnie pozostaje jego tajemnicą. Już po tym Maciej Pela wdał się z dziwaczną rozmowę z internautami. - Jestem zszokowana tym, co zrobiła Ci Agnieszka, a przyrzekała taką miłość, tak pięknie opowiadała o miłości. Czyli to była nieprawda z jej strony?!- dopytywała jedna z użytkowniczek social mediów. - Trzeba pytać Agnieszki o to - odparł tancerz. Inna osoba napisała, że "po przeanalizowaniu i poukładaniu sobie w głowie pojawiających się nowych informacji, staję oficjalnie po Twojej stronie barykady". - Cóż, fakty mówią same za siebie... - odpisał Maciej Pela.

Nie każdy wie, że Agnieszka Kaczorowska po ślubie dołączyła nazwisko męża do swojego i oficjalnie nazywa się Agnieszka Kaczorowska-Pela. Tak przynajmniej napisane jest na oficjalnym profilu aktorki na Instagramie. Czy po rozstaniu coś się zmieniło? Wyglada na to, że nie. Dowodem na to jest właśnie oficjalny profil gwiazdy na Instagramie, gdzie jak byk widnieje "Agnieszka Kaczorowska-Pela". Ciekawe, czy jest w tym jakiś ukryty sens...

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się

