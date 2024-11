Dopiero zmarła Elżbieta Zającówna, a teraz on! Nie żyje wybitny aktor. Grał w hitach TVP

Niesłychane, co słynny Rysiek z "Klanu" robił w USA! Na samą myśl robi się niedobrze. "Hardkorowe"

Informacja o rozstaniu pary pojawiła się na początku października. To wtedy portale show-biznesowe informowały zakończeniu relacji Kaczorowskiej i Peli. Chociaż byli zakochani, nie chcieli na początku się wypowiadać na ten temat, to teraz coraz częściej rozprawiają o sobie. Agnieszka Kaczorowska pojawiła się u Kuby Wojewódzkiego, gdzie wprost wyjawiła, iż do rozpadu relacji przyczyniły się dwie osoby.

Sama trochę na siebie to ściągnęłam, bo dużo swojego życia prywatnego pokazałam. Tak, rozstaliśmy się, natomiast układamy sobie tę nową rzeczywistość i zupełnie nie wiem, w jaki sposób to przeniknęło do mediów - powiedziała Agnieszka Kaczorowska w programie Kuby Wojewódzkiego.

Zobacz też: Maciej Pela zareagował na wywiad Agnieszki Kaczorowskiej. Mocne słowa

Brat Macieja Peli staje w jego obronie

Agnieszka Kaczorowska w programie Wojewódzkiego powiedziała, że zależy jej na dobru dzieci i nie zamierza oceniać, kto popełnił jaki błąd. Relacja się zakończyła i ona nie chce tego komentować. Jeszcze przed udziałem Kaczorowskiej w show Kuby, Maciej wyraził swoje rozgoryczenie w mediach społecznościowych. Tancerz podkreślił, że nie on odwrócił się od rodziny. W dyskusję zaangażowała się wtedy jego mama, która wbiła szpile Agnieszce. Niedawno w sprawę wmieszał się brat Macieja - Jakub Pela.

Rodzina i najbliżsi znajomi znają prawdę i wiedzą, jakim tatą byłeś, jesteś i będziesz. Dziewczynki będą teraz mocno Ciebie potrzebować, a Ty nas. Jesteśmy z Tobą, bo wiemy, że bycie tatą na sto procent to nie był dla Ciebie biznes, tworzenie iluzji życia rodzinnego i zakłamanie w świecie social mediów... To było i jest dla Ciebie całe życie i coś zupełnie naturalnego, bo tak zostaliśmy wychowani i to nam przekazali rodzice. Jestem z Tobą Bracie, ze względu na wszystko - napisał w sieci.

Zobacz też: Agnieszka Kaczorowska pierwszy raz o rozwodzie. Internauci w szoku! Mówiła o nim z szerokim uśmiechem na twarzy

Zobacz naszą galerię: Brat Macieja Peli mówi wprost, jaka była Kaczorowska. "Rodzina i najbliżsi znajomi znają prawdę"

Sonda Lubisz Agnieszkę Kaczorowską? TAK NIE