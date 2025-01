Julia von Stein w niewybrednych słowach o swoim pochodzeniu. "To jest złe towarzystwo"

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli było w ostatnich miesiącach jednym z najgorętszych tematów w polskim show-biznesie. Para przez lata budowała w sieci wizerunek zgodnego i idealnego małżeństwa. Do tego zaledwie kilka tygodni wcześniej wcześniej świętowali szóstą rocznicę ślubu. Para doczekała się dwóch córek.

Początkowo opierali się przed komentowaniem swojego rozstania, ale szybko porzucili te opory. Zwłaszcza Maciej Pela nie ukrywa przy tym, że bardzo przeżył rozstanie i chętnie odsłania kulisy ich "idealnego" małżeństwa. Od pewnego czasu również i Agnieszka Kaczorowska coraz częściej otwiera się na tematy nieudanego małżeństwa.

Niedawno gościła w programie "Halo, tu Polsat", gdzie stwierdziła, że nie płacze przed kamerami, ale w domowym zaciszu. O rozstaniu opowiedziała też w rozmowie z Magdą Gessler. Tancerka gościła bowiem w nowym programie restauratorki - "Magda gryzie internet".

Agnieszka Kaczorowska nie była szczęśliwa w małżeństwie

W nowym talk-show TVN-u, Magda Gessler zaprasza gości z show-biznesu, by razem z nimi gotować i dyskutować na różne tematy. W premierowym odcinku gościła u niej Aleksandra Szwed, a w ubiegłą niedzielę Tomasz Oświeciński. Gwiazdą trzeciego odcinka będzie Agnieszka Kaczorowska. Chociaż zostanie on wyemitowany dopiero w niedzielę, to w sieci można zobaczyć już fragmenty rozmowy. W jednym z nich panie rozmawiają na temat rozstania.

Ten rok rzeczywiście należy do jakichś takich przełomowych chyba, bo dużo pracuję za sobą od roku w zasadzie już. I czułam, że coś nie do końca... - powiedziała aktorka. Nie czułaś się szczęśliwa? - dopytała Magda Gessler.

Gwiazda TVN-u zauważyła, że siódmy rok w związku często jest dość "kryzysowy". Przypomnijmy, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zaręczyli się w kwietniu 2018 roku po czterech miesiącach znajomości. We wrześniu tego samego roku byli już po ślubie. Aktorka otworzyła się przed Magdą Gessler i wyznała, że rzeczywiście od pewnego czasu nie czuła się już szczęśliwa w małżeństwie. Co więcej, nie chciała być już "lokomotywą" w związku.

Czułam, że nie działało to tak, jak miało działać moim zdaniem... Ja jestem osobą, która cały czas pragnie iść do przodu, cały czas się rozwija. Nie lubię stać w miejscu... Wydaje mi się, że taki wspaniały związek jest wtedy, kiedy rzeczywiście jest w 100 proc. partnerski... Chcę być kobietą, która nie musi brać odpowiedzialności za wszystko, która nie musi być lokomotywą - stwierdziła Kaczorowska.

