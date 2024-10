Agnieszka Kaczorowska zaręczyła się po 4 miesiącach. "Zazdrośnicy dawali nam 3 miesiące"

To on odpowiada za śmierć Matthew Perry'ego? "Przyznał się przed sądem"

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela: Rozstanie idealnej pary?

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się - ta informacja obiegła wczoraj krajowe media. Fani pary nie mogą uwierzyć, że to już koniec ich związku. Małżeństwo tancerzy było wszak znane z wykreowanego w sieci wizerunku idealnej rodziny. Do tego nic nie wskazywało na to, by para miała przechodzić jakiś kryzys. We wrześniu obchodzili szóstą rocznicę ślubu, a jeszcze niedawno Agnieszka Kaczorowska widziana była z obrączką na palcu. Jednak na wtorkowej imprezie nie dało się nie zauważyć, że złoty krążek zniknął z dłoni celebrytki.

"Super Express" skontaktował się z Kaczorowską z prośbą o komentarz. Czy faktycznie doszło do rozstania?

Przepraszam, ja nie mam czasu teraz rozmawiać. Do widzenia - rzuciła w pośpiechu Kaczorowska i zakończyła rozmowę.

W środowy wieczór Agnieszka opublikowała na Instagramie nagranie bawiących się córek. "Moje wszystko" - napisała i dodała emotkę serduszka. Jeszcze niedawno na tym nagraniu prawdopodobnie byłby również mąż Kaczorowskiej.

Agnieszka Kaczorowska: "Zazdrośnicy dawali nam 3 miesiące, najwyżej rok"

Agnieszka Kaczorowska poznała swojego przyszłego męża pod koniec 2017 roku. Maciej Pela ubiegał się o pracę w szkole tancerki. Gwiazda "Klanu" wspominała, że od razu między nimi zaiskrzyło, ale początkowo nie pozwolili sobie na nic, bo byli w "zawodowych relacjach". Z czasem wymieniane przez nich wiadomości stawały się coraz mniej biznesowe. Gdy w końcu pozwolili sobie na poznanie się od prywatnej strony, wszystko potoczyło się bardzo szybko. Tydzień po pierwszej randce Agnieszka pojechała do rodziny Macieja na święta. Chwilę później rozmawiali już o dzieciach.

Zaręczyli się po czterech miesiącach, a we wrześniu 2018 roku wzięli ślub w malowniczej Toskanii. Para chętnie opowiadała o swoim szczęściu. W 2019 roku wzięli udział w sesji zdjęciowej, która ukazała się w magazynie "Gala". Zakochani zapozowali w pościeli. W lipcu 2019 r. na świecie pojawiła się ich pierwsza córka, Emilia. Dwa lata później Agnieszka urodziła drugą, Gabrielę.

Tancerka była bardzo pewna swojego uczucia o czym wielokrotnie bardzo gorliwie zapewniała. W kwietniu 2023 roku Agnieszka Kaczorowska przypomniała o pamiętnej sesji.

A po tej okładce "życzliwi" wróżyli nam "klątwę okładkową" i rozstanie. Otóż… Wasze niedoczekanie! - stwierdziła.

Małżonkowie często publikowali w sieci swoje rozważania na temat małżeństwa. I chociaż zdarzały im się małe kryzysy, to do tej pory udawało im się je przezwyciężać. W jednym z postów Agnieszka z satysfakcją zauważyła, że nadal tworzą zgrany związek chociaż "zazdrośnicy" nie dawali im żadnych szans.

Jestem najszczęśliwsza pod słońcem, że obok mnie jest mężczyzna, który ma takie same wartości, z którym tak wiele mnie łączy i z którym, w tym samym czasie, tak wiele mnie dzieli, że możemy się uzupełniać. I jeszcze niezmiennie śmieszy mnie fakt, że zazdrośnicy dawali nam 3 miesiące, najwyżej rok... - napisała Kaczorowska.

Czyżby jednak "klątwa okładki" znowu dała o sobie znać?

