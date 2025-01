Rasistowski hejt pod adresem Aleksandry Szwed. "Polska dla Polaków, więc zjeżdżaj na bambus"

Aleksandra Szwed w nowym programie Magdy Gessler

Aleksandra Szwed to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Karierę zaczęła jeszcze jako dziecko. Rozpoznawalność i sławę zyskała dzięki serialowi "Rodzina zastępcza", gdzie wcieliła się w rezolutną Elizę. Jako jedyna z ekranowego rodzeństwa postanowiła związać z aktorstwem swoją przyszłość. Obecnie można ją oglądać na dużych i małych ekranach oraz deskach teatrów.

Chętnie bierze udział w telewizyjnych programach. W 2008 wygrała drugą edycję programu "Gwiazdy tańczą na lodzie". Krótko po tym zajęła trzecie miejsce w "Jak oni śpiewają". W ubiegłym roku występowała w jubileuszowej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

W niedzielę gościła w premierowym odcinku programu "Magda gotuje internet". W nowym talk-show TVN-u, Magda Gessler zaprasza gości z show-biznesu, by razem z nimi gotować i dyskutować na różne tematy. Z gwiazdą "Rodziny zastępczej" rozmawiała m.in. o kulisach pracy w kultowym serialu oraz hejcie.

Zobacz również: Aleksandra Szwed wspomina maturę. "To było najgorsze 30 sekund mojego życia"

Aleksandra Szwed o hejcie: "Polska dla Polaków, więc zjeżdżaj na bambus"

Jest córką Polki i Nigeryjczyka. Urodziła się w Warszawie. Miała zaledwie rok, gdy jej ojciec opuścił rodzinę. Jej mama ułożyła sobie życie u boku innego mężczyzny i to on stał się dla małej Aleksandry tatą. W programie Magdy Gessler aktorka nawiązała do swojej babci, która była filologiem języka polskiego. "Babcia zawsze podkreślała, że pełne imię i nazwisko to wyraz szacunku, a zdrobnienie jest po prostu błędem" - wspominała.

Poruszyła również temat hejtu, z którym zmaga się od bardzo dawna. Wielu hejterów uważa, że internet daje im prawo do wyrażania nawet najbardziej krzywdzących opinii. Wspomniała przy tym słowa mamy z początku jej zawodowej kariery.

Moja mama usadziła mnie na kanapę, wzięła za rękę i powiedziała: "Pamiętaj jedną rzecz. Nikt nie ma prawa robić z ciebie podczłowieka z powodów, na które nie masz wpływu" - mówiła aktorka.

Aleksandra Szwed przyznała, że lata spędzone w show-biznesie uodporniły ją na krytykę. Stara się podchodzić do tego z dystansem i poczuciem humoru.

Najzdrowszą reakcją na hejt jest śmiech. To skuteczniejsza broń niż szarpanina czy walka. (...) Dostałam wiadomość: 'Polska dla Polaków, więc zjeżdżaj na bambus'. I wtedy pomyślałam: Czy to jest dobry moment, żeby napisać, że bambus rośnie w Azji? - wyznała Magdzie Gessler.

Zobacz również: Hejterzy zaatakowali Julię Wieniawę. Aktorka mocno stawia na swoim!

Stefano Terrazzino oczarował Gąsowskiego w Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Oto kto wygrał 21. edycję show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Fani w szoku!