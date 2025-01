Grażyna Szapołowska popędziła do butiku. Ciuszki ważniejsze niż przepisy?

Ogłoszono kolejnego uczestnika "Tańca z Gwiazdami". To bardzo przystojny aktor

Około godziny 14:20 Grażyna Szapołowska, która wkrótce zadebiutuje na deskach "Tańca z Gwiazdami", zawitała w Alejach Ujazdowskich. Widocznie aktorka znalazła wolną chwilę między treningami i bardzo się spieszyła. Tak bardzo, że nie miała czasu szukać miejsca do parkowania... I zostawiła auto na miejscu dla ambasady Republiki Litewskiej. Na dwie godziny udała się do butiku swojego przyjaciela i jednego z ulubionych projektantów gwiazd - Tomasza Ossolińskiego mieszczącego się nieopodal... Trudno się dziwić, że w deszczową pogodę nie miała ochoty na długie spacery, jednak na przyszłość - tak parkować nie wolno!

Nic dziwnego, że aktorka jest tak zabiegana. Szapołowska niedawno podpisała kontrakt z agencją modelingową, bierze udział w sesjach zdjęciowych, rozpoczyna też treningi do nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Stale też udziela się aktorsko - ostatnio w polsatowskim serialu "Zdrada" i filmie "Król dopalaczy". Regularnie pojawia się też na premierach, pokazach mody, show-biznesowych eventach i ściankach. To wyjątkowo zapracowana 71-latka!

Grażyna Szapołowska walczy z polską aurą

Gwiazda kryła się przed deszczem zakutana w kaptur, szal na głowie i z parasolką w dłoni. Miała na sobie też ciepły płaszczyk typu "miś" i sportowe obuwie, które akurat pewnie średnio sprawdzało się na mokrym chodniku. Pasowałoby chyba założyć kalosze na taką pogodę... Ale Grażyna to dama i kobieta nowoczesna, wolała więc modne trzewiki. Na dłoniach miała wiśniowe, skórzane rękawiczki, a na ramieniu - oryginalną torebkę.

Auto, którym Grażyna Szapołowska przemierza beztrosko ulice Warszawy, to elegancki, czarny mercedes klasy E wart ponad 200 tysięcy złotych. To jednak nie uprawnia do zostawiania "fury" w dowolnym miejscu!

