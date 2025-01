71-letnia Grażyna Szapołowska podpisała kontrakt z agencją modelek! Pozuje bez spódnicy w samym futerku. Jak wypadła?

Dojrzałe kobiety na nowo podbijają świat mody. Do pracy w zawodzie wróciły takie ikony modelingu jak Bogna Sworowska (57 l.) czy Lidia Popiel (65 l.), które doskonale pamiętamy ze współpracy z przedsiębiorstwem Moda Polska. Dziś znów podbijają rodzime i światowe wybiegi. Być może już lada dzień dołączy do nich Grażyna Szapołowska. Wielka gwiazda kina podpisała bowiem kontrakt z prestiżową agencją modelek Selective. Co ciekawe, Szapołowska to kolejna po Larze Gessler (35 l.), Hannie Lis (54 l.) i Robercie Kupiszu (57 l.) gwiazda, która dołączyła ostatnio do wspomnianej agencji.

Do sieci trafiły materiały zza kulis pierwszej sesji zdjęciowej Szapołowskiej i trzeba przyznać, że w nowej roli aktorka prezentuje się świetnie! Pozowała do zdjęć m.in. w krótkim futerku i samych rajstopach, odsłaniając tym samym długie, zgrabne nogi. Nie dość, że piękna z niej modelka, to jeszcze jaka seksowna!

Grażyna Szapołowska w "Tańcu z Gwiazdami"?

Jeśli wierzyć ostatnim doniesieniom, Grażyna Szapołowska ma wystąpić w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na dziś pewnie już jest, że w wiosennej edycji zobaczymy na pewno: Macieja Kurzajewskiego, Blankę, Adriannę Borek i Marię Jeleniewską.

Szapołowska zagrała m.in. "W krótkim filmie o miłości" Kieślowskiego, gdzie stworzyła wzorcową postać kobiety pięknej i niedostępnej. Gwiazda zagrała w tak wielu hitach, że aż trudno je wszystkie wyliczyć. Były to niezapomniane role w "40-latku", "Magnacie", "Lalce", "Wielkim szu", "07, zgłoś się", w 1981 r. zagrała też rolę lesbijki w filmie Márty Mészáros "Inne spojrzenie". Do dziś Szapołowska uznawana jest za wzór piękna, stylu i wdzięku, dla których mężczyźni i kobiety zawsze tracili głowę.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Grażyna Szapołowska radzi sobie jako modelka.