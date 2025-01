Klaudia El Dursi z górą mięsa. "20 kilogramów muszę oporządzić". No i się zaczęło!

Oprawianie indyka czy mięsa innego zwierzęcia to nie jest widok dla wszystkich. Klaudia El Dursi postanowiła, że na swoim instagramowym profilu pokaże coś innego niż tylko urocze, miłe i piękne obrazki. Opublikowała więc nagranie, na którym widać, jak oporządza 20 kg mięsa. Robi to własnoręcznie, na kuchennym blacie. Przy okazji strzela miny.

Fani modelki, widząc, co wyczynia, byli bardzo zaskoczeni. Ciężarna El Dursi, która jest mamą dwóch dorastających synów, odpowiedziała.

Na nagraniu widać El Dursi, która wrzuca na stół wory pełne mięsa, a następnie chwyta za potężny nóż. Coś kroi, coś wyrzuca, coś odcina. Praca przy mięsie nie jest jej wymarzonym zadaniem, bo w pewnym momencie gwiazda robi nawet odruch wymiotny.

Ostatecznie poporcjowane mięso znika z blatu, modelka go wyciera i uśmiecha się dumna z wykonanego obowiązku. "Twarda sztuka ze mnie" - stwierdziła w komentarzach.

Po co robi to wszystko? Dla synów! W komentarzach El Dursi wyjaśniła, że jej chłopcy jedzą dużo mięsa.

"Dlatego boję się mieć synów" - skomentowała Ola Nowak. "Ojj tam, przyzwyczaisz się" - odpowiedziała El Dursi, mama z wieloletnim doświadczeniem. Dodała, że na swoim profilu chce pokazywać różne rzeczy, nie tylko te najpiękniejsze.

Instagram polega na pokazywaniu swojej codzienności, tak właśnie bardzo często wygląda moja. Choć ja sama nie przepadam za mięsem, to moi chłopcy nadrabiają z nawiązką, unikam kupowania mięsa w przypadkowych sklepach, jeżdżę po wioskach i skupuję od gospodarzy, a później te 20 kilogramów muszę oporządzić. Moje życie to głównie dom, nie kreuję rzeczywistości i nie będę na siłę tworzyła estetycznego kontentu - podkreśliła modelka.

35-letnia gwiazda jest mamą niemal 16-letniego Dawida i 10-letniego Jana. Teraz spodziewa się trzeciego dziecka.

Internauci, widząc nagranie El Dursi byli zdezorientowani. W obecnych czasach mało kto pokazuje podobne scenki. Mięso kupujemy raczej w mniejszych ilościach i poporcjowane, niewiele myśląc o tym, co działo się z nim wcześniej.

Filmik z 20 kg mięsa w roli głównej mógł niektórych obrzydzić, innym dał do myślenia.

"Uwielbiam Cię, ale muszę przyznać, ze nie zobaczyłam dzisiaj nic równie obrzydliwego", "Normalny dom i gospodyni. Jedni jedzą mięso, a inni nie jedzą", "A ja Cię uwielbiam za tę normalność, codzienność", "A na wsi to kury i inne same sobie siekiera łeb odcinają?", "To się nazywa pełen luz!", "Jem mięso, ale nie rozumiem tego filmu", "Prawie jak scena z 'Dextera'" - pisali internauci na Instagramie.