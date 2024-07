Ostra jazda po El Dursi!

Klaudia El Dursi dałą się poznać szerokiej publiczności jako kandydatka na "Top model". Programu TVN-u wprawdzie nie wygrała, ale za to całkiem nieźle poradziła sobie z karierą. El Dursi została prowadzącą reality show "Hotel Paradise" i dziś cieszy się statusem gwiazdy. Ostatnio wyszło na jaw, że może El Dursi trochę przesadza z tą "radością". Brawurowy rajd niedozwolonym pasem ruchu nie umknął nie tylko policji, ale i fanom.

El Dursi przyznała się do winy

El Dursi przyznała się do winy na swoim profilu na Instagramie. W filmiku na temat popełnionego wykroczenia gwiazda użyła nawet słowa "przepraszam".

Jednak nie wszystkich fanów El Dursi to nagranie zadowoliło. Fani nie mogą przeboleć, bo ich zdaniem gwiazdy są traktowane inaczej, niż "zwykli zjadacze chleba".

"Mogła kogoś zabić"

- Ludzie kobieta jechała pasem awaryjnym a wy ją tłumaczycie, tak samo za głupotę która odwaliła powinniście i Wy odpowiadać. Nie ma wytłumaczenia, każdy wie do czego służy pas awaryjny. Chciała jechać szybciej, trzeba było lewą wyprzedzać.

- mogla kogos zabic

- każdym pasem jedziesz z dozwoloną prędkością albo z taka na którą warunki drogowe pozwalają. 5 tysi dla tej pani to tyle samo co dla mnie 5 zł więc zabrać prawko na kilka miesięcy to nauczy się pokory

- Zachowanie całkowicie bez wyobraźni… a jakby na tym awaryjnym ktoś stał bo zwyczajnie zepsuło się auto ? Przy takiej prędkości ciężko w porę wyhamować a poboczne pasy mogą być zajęte.

- Ludzie są tak zapotrzeni w Klaudię, że wybaczyliby jej wszystko. Niestety zachowała się nieodpowiedzialnie i nic jej nie usprawiedliwia. Należy się kara i tyle.

Murem za El Dursi

Oczywiście znaleźli się także internauci, którzy bronią gwiazdy TVN-u. Stąd ostra dyskusja w sieci, której nie przeprosiny El Dursi nie uspokoiły.

- w życiu różnie bywa i każdemu zdarzy się popełnić błąd. Na codzień widać kierowców którzy w różny sposób starają się być szybciej. A nawet gdyby ktoś stał myślę że raczej ślepa osoba nie jest więc wyluzujcie. Stop hejt!

- jakby lewym nie zamulali to by to zrobiła 😎 lewy jest po to żeby wyprzedzić i uciekać na prawy a nie jechać cały czas.

- no w końcu jakaś sensowna odpowiedź 😂

- dokładnie cwo.ki lewy zablokowali i jechali może 50/h i uważam że to takie niedorajdy powinny dostawać mandaty bo właśnie stwarzają zagrożenie albo jak po trasie gdzie można jechać 90 jeżdżą 50 a później inni ryzykują przez takich i wyprzedzają w niedozwolonych miejscach.

Bomba: "Mylić się jest rzeczą ludzką"

Po stronie El Dursi stanęli także inni celebryci. - Mylić się jest rzeczą ludzką i wielu z nas łamie przepisy i jedzie za szybko. Klaudia zrobiła to w sposób ekstremalny, ale przyznała się, przeprosiła. Zachowała się bardzo ładnie i nie ma co oceniać i krytykować - skomentowała Sylwia Bomba na portalu "Jastrząb Post.pl".

- Teraz niech każdy rzuci kamieniem ktokolwiek, kto nie złamał przepisów. Zapytałem kiedyś na Instagramie: "Czy znacie kogoś, kto może powiedzieć z ręką na sercu, że nigdy za kierownicą nie złapał za telefon, nie zadzwonił, nie odpisał na SMS?" - stwierdził Grzegorz Collins na tym samym portalu. - Każdy z nas to zrobił. Popełniamy błędy, jesteśmy tylko ludźmi i uważam, że na Klaudię spadła zbyt duża fala krytyki. Przeprosiła, a zbyt duży medialny szum się z tego zrobił. Powinniśmy wygasić ten temat i go nie powielać. Na szczęście nikomu nic się nie stało i wiemy, że ona tego już nigdy tego nie zrobi.

- W takich sytuacjach to wielokrotnie media nakręcają spirale hejtu. Coś, co powinno być załatwione na policji, w sądzie, w odpowiednich instytucjach, trafia do artykułów i na fora internetowe, co powoduje, że firmy zaczynają się bać konsekwencji dla siebie. Byłabym bardzo ostrożna w takich działaniach, bo można zrobić dużo krzywdy takiej osobie. Często przewinienie, bezdyskusyjne, jest potem nieadekwatnie karane. Mówię w kontekście biznesowym, marketingowym, PR-owym. Zachowajmy odpowiednie proporcje - uważa Agnieszka Hyży. - Nie znam dokładnie tematu, więc nie wiem, co dokładnie zrobiła i jak się naraziła, ale uważam, że media wielokrotnie dorabiają dodatkową filozofię i nakręcają. Potem jest większy problem z tego "nakręcenia", niż z przyczyny.

Sonda Czy uważasz, że gwiazdy powinny być karane tak samo jak normalni śmiertelnicy? Oczywiście! Tak, ale mają taką kasę, że zawsze się wybronią Nie