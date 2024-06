El Dursi przyznała się do winy! Gwiazda przerwała milczenie

Skruszona El Dursi przyznaje się do wszystkiego

El Dursi dostała się do panteonu gwiazd polskiego show biznesu dzięki udziałowi w programie "Top model". Kiedy została prowadzącą "Hotel Paradise" stała się już tak sławna, że zaczęła pozwalać sobie prawie na wszystko. Ostatnio celebrytka została przyłapana na szalonym rajdzie drogowym. Sprawą zajęła się policja, a następnego dnia gwiazda przemówiła.

Szalony rajd El Dursi

Oczywiście rajd El Dursi na drodze szybkiego ruchu został nagrany kamerą. A z takim dowodem się nie dyskutuje. Wszystko widać jak na dłoni: gwiazda TVN-u zasuwała z ogromną prędkością i wyprzedzała inne pojazdy, używając pasa awaryjnego! Incydent miał miejsce 27 czerwca, celebrytka zdecydowała się przemówić 28-go.

- Internet obiegła informacja, że prowadziłam samochód, który wyprzedzał pasem awaryjnym na drodze szybkiego ruchu i czuję się w obowiązku, żeby się do tego odnieść. Tak, to ja prowadziłam ten samochód, bo byłam za kierownicą i tak, to ja złamałam przepisy ruchu drogowego. Ta ogromna fala krytyki, która na mnie spadła, choć ogromnie bolesna - jest uzasadniona. Chciałam bardzo przeprosić za moje nierozsądne, brawurowe zachowanie. Jest mi ogromnie wstyd, jest mi przykro. Takie zachowanie absolutnie nie powinno mieć miejsca. Okazałam brak szacunku względem innych kierowców, za co jeszcze raz ogromnie przepraszam - wyznała Klaudia El Dursi w swoim filmiku Instastory.

"Jeszcze raz przepraszam"

El Dursi na tym samym nagraniu zadeklarowała, że jest gotowa ponieść wszystkie konsekwencje swojego czynu.

- Oczywiście jestem gotowa ponieść konsekwencje prawne swojego zachowania. Nie będę się próbowała tłumaczyć, bo nie ma wytłumaczenia na takie zachowanie. Żaden pośpiech tego nie usprawiedliwia, żadna chęć sprostania tym wszystkim zadaniom dookoła. Jeszcze raz przepraszam - dodała Klaudia.

Wcześniej media obiegła informacja o tym, że po szalonym wybryku El Dursi, odcięła się od niej znana marka. Więcej na ten temat TUTAJ.

