El Dursi szaleje za kółkiem. Ostra jazda bez trzymanki?

Klaudia El Dursi w ostatnim czasie zwróciła na siebie uwagę i to nie nowym projektem a dość wyskokową jazdą. Niedawno w mediach pojawiło się nagranie, jak szaleje na ulicy. Gwiazda stała się bowiem bohaterką na profilu "Bandyci Drogowi".

Klaudia El Dursi szaleje za kółkiem

Klaudia El Dursi w serwisie X pojawiła się jako "piratka drogowa". Na nagraniu widać, jak kierowca czarnego mercedesa porusza się w nim bardzo szybko. Samochód z zawrotną szybkością jedzie po autostradzie po pasie awaryjnym. Według ustaleń dziennikarzy portalu pudelek.pl są to numery rejestracyjne samochodu gwiazdy TVN. Internauci w komentarzach pod postem nie kryją oburzenia zachowaniem celebrytki.

Na instagramowym profilu Klaudii pojawił się wpis, w którym gwiazda informowała internautów, że ostatnio ledwo wyrobiła się na event kosmetyczny. Podkreśliła też, że - "pośpiech to rodzaj adrenaliny, który uzależnia".

"Jako że jestem mistrzem w działaniu pod presją czasu, wczoraj udało mi się dotrzeć na event Max (ok, ok, nieco spóźniona, ale jak to się mówi: lepiej późno niż wcale). I choć za każdym razem sobie obiecuję, że tym razem na spokojnie, to myślę, że pośpiech to pewien rodzaj adrenaliny, który uzależnia" - można było przeczytać na jej InstaStories.

El Durski odnosi się do swojej szybkiej jazdy

Dziennikarze portalu pudelek.pl skontaktowali się z El Dursi w celu wyjaśniania sprawy. Gwiazda miała dopytywać dziennikarzy czy to na pewno chodzi o jej auto, kiedy zostało to potwierdzone, Klaudia miała obiecać, że wróci z odpowiedzią. Niestety dziennikarze serwisu jeszcze jej nie otrzymali.

