Przez jej pracę dzieci mają problemy w szkole?! Wstrząsające wyznanie

Synowie Klaudii El Dursi mogą mieć poważne problemy

Klaudia El Dursi z racji swojej pracy dla TVN7 często podróżuje. Od Indonezji, przez Tanzanię, Panamę, Kolumbię, a teraz Wietnam. Zabiera też ze sobą rodzinę. Z jednej strony poznają świat i zwiedzą wiele ciekawych destynacji. Z drugiej, wiele fanów zastanawia się, co z edukacją jej dzieci? 15-letni Dawid i 10-letni Jan nadal uczęszczają do szkół. Jak ujawniła Klaudi El Dursi dla plejada.pl, choć dzieci uczą się zdalnie, to czasami bywa różnie.

- Obawiam się, że to nasz najtrudniejszy wypad, dlatego że we wcześniejszych latach, przyznam szczerze, pandemia nam szalenie ułatwiała. W zeszłym roku też jeszcze jakoś było znośnie, ale teraz mój starszy syn jest w pierwszej klasie liceum, w bardzo wymagającym liceum o wysokim poziomie i nie ma żadnego indywidualnego toku nauczania, tylko codziennie zbiera notatki od swoich rówieśników. Po powrocie będzie musiał wszystkie sprawdziany nadgonić, wszystkie egzaminy napisać, cały materiał zaliczyć. Więc trochę się obawiam i pilnujemy każdego dnia, żeby te godziny i te normy szkolne zostały wyrobione i żeby nie odkładać tego na ostatnią chwilę, ale jest to trudne do zrealizowania - powiedziała Klaudia El Dursi dla portalu plejada.pl.