Klaudia El Dursi ma problemy zdrowotne. Fani zauważyli, że mocno schudła

Gospodyni „Hotelu Paradise” w ostatnim czasie mocno zaniepokoiła swoich fanów. Modelka w ostatnim czasie sporo schudła. Już wcześniej należała do bardzo drobnych osób, a jej utrata wagi sprawiła, że fani dopytują, czy wszystko jest w porządku. W rozmowie z Mateuszem Hładkim z „Dzień dobry TVN” modelka zdradziła, co stoi za taką zmianą.

- Jesteś pierwszą osobą, z którą będę rozmawiała na ten temat, bo tak naprawdę do tej pory nie miałam takiej potrzeby, żeby się uzewnętrzniać w takich prywatnych kwestiach. Nie jest to tajemnicą, że mam problemy żołądkowo-jelitowe. One już po prostu tak eskalowały, że przyszedł taki czas, że jedzenie faktycznie sprawiało mi trudność. Waga spadła dość mocno, ale jest coraz więcej. Nie jest już minus dziesięć, ale jest minus sześć (kg - red.). Więc jestem na dobrej drodze, żeby wrócić do mojej wagi przed perturbacjami, więc proszę się nie martwić – wyznała podczas wywiadu.