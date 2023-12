Hotel Paradise zmieni lokalizację? Czas na inną rajską destynację

Hotel Paradise zmienia lokalizację?! Czas na inną rajską wyspę

Hotel Paradise to jeden z kultowych programów TVN. Klaudia El Dursi (34 l.) to też jedna z najbardziej ikonicznych prowadzących. Zawsze poważna, wręcz oschła. Po wielu aferach w związku z Hotelem Paradise 7 okazało się, że TVN planuje wypuścić jeszcze dwie edycje. I to w nowej lokalizacji