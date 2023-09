Hotel Paradise 7. Mocne wejście Łucji Janik

Łucja Janik weszła na początku tzw. pierwszego tygodnia w Hotelu Paradise w Kolumbii. Miała już na samym początku trudno, ponieważ wszyscy byli połączeni już w pary. Niektórzy też zaznaczali, że są już ze sobą silnie związani. Łucja Janik została odebrana od początku jako osoba wyniosła. Wielu uczestników od początku jej to zaznaczało, przez co dochodziło do wielu nieporozumień i afer. Na pewno też sytuacji nie pomógł fakt, że rozbiła parę lubianej Sabiny Smolińskiej z Rochem Krzyżańskim. W międzyczasie próbując wybadać sytuację, poznawała chłopaków, co nie podobało się to ich partnerkom

Później Łucja Janik była regularnie atakowana i wykluczana z towarzystwa. Tworzyło to kolejne konflikty. Łucja Janik na swoim Instagramie regularnie też zaznaczała, że czuła się niechciana w towarzystwie.

Reszta grupy, również w mediach społecznościowych zaznacza, że nie wszystko pokazywane jest w telewizji i wyjdzie prawda o działaniu Łucji Janik w Hotelu Paradise.

Hotel Paradise 7. Zmasowany atak na uczestników programu

Podczas emisji programu Hotelu Paradise 7, wielu uczestników padło ofiarami zmasowanych ataków nie tylko na grupach na Facebooku, ale również w komentarzach pod głównymi postami Hotelu Paradise, jak i indywidualnych profili. Pierwsza oberwała Sabina Smolińska, która zaliczyła tzw. mocne wyjście z hotelu. Później pod ostrzałem znaleźli się:

Patryk Reinholz,

Kornelia Rajnerewicz,

Victoria Wojciechowska,

Marvin Kruciński,

Krzysztof Ćwiertnia,

Karolina Majewska.

Można zauważyć, że internauci oszczędzili jedynie Alicję Długosz i Michała Jędrzejczaka.

Regularnie pod postami znajdują się hejterskie komentarze, a nawet życzenie śmierci. Takie prywatne wiadomości otrzymują też uczestnicy. Jak zaznaczają, wszystko zaczęło się od wejścia Łucji Janik do programu. Jej odpadnięcie wstrząsnęło Internautami i wylali swoje hejterskie komentarze również pod wszystkimi profilami. Niektórzy zaczęli je usuwać, a inni na nie odpowiadają.

W najlepszej sytuacji znalazła się Łucja Janik, która była broniona przez internautów. Regularnie jej współczują i zaznaczają, że jest najlepszą uczestniczką hotelu.