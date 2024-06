Klaudia El Durski zdradziła, ile przytyła. "Nigdy tak źle nie wyglądałam"

Fani zaniepokojeni wyglądem Klaudii El Dursi

Klaudia El Durski jest obecnie jedną z największych gwiazd TVN. Piękna modelka prowadzi cieszący się dużą popularnością program "Hotel Paradise". Jest również bardzo aktywna w sieci. Na Instagramie obserwuje ją ponad 900 tysięcy osób. 35-latka chętnie dzieli się kadrami z pracy oraz życia rodzinnego. Nie brakuje również zdjęć, na których prezentuje swoją idealną sylwetkę.

Kilka miesięcy temu wiele osób zwróciło uwagę na to, że Klaudia El Dursi bardzo schudła, a jej wygląd jest niepokojący. Już wcześniej należała do bardzo drobnych osób, a jej utrata wagi sprawiła, że fani wielokrotnie dopytywali, czy wszystko jest w porządku. "To zdjęcie chyba nie jest prawdziwe jakieś fotomontaż Nie wierzę że tak Klaudia wygląda Jeżeli tak to jest tragedia", "Jesteś piękną kobietą, ale niestety już to idzie w złą stronę", "Czy wszystko dobrze ze zdrówkiem? Pięknie wyglądasz chociaż ostatnio bardzo chudo", "Klauduś, co się dzieje? Uwielbiam i podziwiam Twoja urodę, ale strasznie schudłaś chyba" - można przeczytać pod postem ze stycznia.

Klaudia El Durski zdradziła, ile waży

W marcu modelka w rozmowie z Mateuszem Hładkim "Dzień Dobry TVN" otworzyła się na temat swoich problemów zdrowotnych. Przyznała, że od dawna zmaga się z przewlekłą chorobą jelit. "Nie jest to tajemnicą, że mam problemy żołądkowo-jelitowe. One już po prostu tak eskalowały, że przyszedł taki czas, że jedzenie faktycznie sprawiało mi trudność. Waga spadła dość mocno, ale jest coraz więcej. Nie jest już minus dziesięć, ale jest minus sześć (kg - red.)" - mówiła.

Kilka dni temu prowadząca "Hotel Paradise" pojawiła się na premierze platformy Max. W rozmowie z dziennikarzami odniosła się do swojej wagi i wyznała, że w ciągu trzech miesięcy udało jej się przybrać na wadze - dokładnie 15 kilogramów. Mierząca 174 centymetry wzrostu modelka, nie jest jednak zadowolona ze swojego nowego wyglądu i uznała, że waży teraz za dużo, a ostatni raz taką wagę miała w trakcie ciąży.

"Nigdy tak źle nie wyglądałam. Wydaje mi się, że już nieco tych parę kilogramów do przodu za dużo. Ważyłam 48, teraz ważę 62 kg. Od marca do dziś przytyłam 14-15 kg" - powiedziała El Durski w rozmowie z Pudelkiem.

