Klaudia El Dursi obecnie kręci kolejny sezon Hotelu Paradise. Co chwilę chwali się zdjęciami z rajskich plaż czy z nagrań programu. Jednak dwie ostatnie fotografie wywołały spore poruszenie w internecie. Internauci owszem, skupili się na jej figurze, ale według nich wygląda bardzo niezdrowo. Fani zaczęli się martwić o stan zdrowia Klaudi El Dursi:

Klaudia się tym nie przyjęła, ale inni fani zaznaczyli, że wiadomo, co jest rozwiązaniem.

Klaudia El Dursi już wcześniej miała problemy ze zdrowiem. Dla Dzień Dobry TVN w maju 2023 ujawniła, co dokładnie z nią się dzieje.

- To było kilka dni bardzo ciężkich dla mnie. Samopoczucie było podłe, wszystko było nie tak. Odmówiłam wszystkie spotkania, wszystkie wyjścia z przyjaciółmi i już czułam taką potworną niemoc. (...) To było kilka dni po kolejnym teście, gdzie SIBO mi wyszło od razu, IMO mi wyszło od razu i poczułam takie rozżalenie, że miało tego SIBO nie być, a jednak jest, te dolegliwości są jeszcze gorsze niż przy Helicobacter i tak po prostu to był taki impuls, kiedy pomyślałam, że może o tym powiem, może komuś to pomoże - powiedziała Klaudia El Dursi dla DDTVN.