Radosław Majdan atakuje kościół! Nie puści tam nigdy swojego syna?!

Majdan zagrzmiał na temat Kościoła. Nie puści tam syna

Radosław Majdan na co dzień jest szczęśliwym małżonkiem Małgorzaty Rozenek. Para wychowuje 4-letniego syna Henryka, zwanego najczęściej Heniem. Rodzice już dawno zdecydowali, że ich dziecko nie zostanie ochrzczone. Przyczyną decyzji miał być sposób, w jaki Henio został poczęty. Kościół Katolicki nie akceptuje metody in vitro. Teraz Radosław Majdan posunął się jeszcze dalej i zapowiedział, że nie pośle syna do kościoła. O co mu chodzi?

Majdan nie pośle syna do kościoła

Radosław Majdan w rozmowie z dziennikarzem portalu "Party.pl" zapowiedział, że w przyszłości nie zamierza posyłać Henia do kościoła. Majdan zagrzmiał przy tym niczym trybun ludowy, jasno pokazując, jaki jest jego stosunek do tej instytucji.

- Jeżeli ja gdzieś spotykam się z bardzo nieprzychylnymi, spotykałem się, ostatnio trochę mniej, poza tym nie śledzę tego jakoś za bardzo, ale znam zdanie, to ja nie mógłbym posyłać mojego syna do społeczności, która go nie akceptuje - tak brzmiała wypowiedź Majdana.

Niedawno Majdan świętował na swoim profilu na Instagramie Dzień Ojca. Mąż Rozenek wyraził ogromną wdzięczność mamie Henia, że może spełniać się w ojcowskiej roli.

"Małgosiu dziękuję, że dałaś mi tak wspaniałą rodzinę"

- Dzień Ojca to dzień w którym jeszcze bardziej zdaję sobie sprawę jak bardzo jestem szczęśliwy😍spełniając tę najpiękniejszą rolę mojego życia, rolę Taty🥰Małgosiu😘dziękuję ,że dałaś mi tak wspaniałą rodzinę😘💞a Tobie Heniu za to, że nawet w najśmielszych snach nie wyobrażałem sobie że będę miał tak🤩cudownego Syna❤️życzę wszystkim Tatom aby kiedyś usłyszeli od swojego dziecka to co usłyszał mój przyjaciel ,,Tato dlaczego Ty mnie tak bardzo kochasz”…🥰

Na razie 4-letni Henio nie ma nic do powiedzenia w sprawie chrztu oraz uczęszczania do kościoła. Co zrobi tata Radosław, kiedy dziecko podrośnie i będzie miało inne zdanie, niż on na ten temat?