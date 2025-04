Szokujące oskarżenia wobec Beyonce! Nowy pozew w sprawie Diddy'ego

Mężczyzna pozywa Diddy'ego. Twierdzi, że został wykorzystany na jego imprezie, a świadkami byli Beyonce i inne wielkie gwiazdy

O aferze Diddy'ego ostatnio nieco przycichło, ale już 5 maja rusza proces karny upadłego rapera, oskarżonego o poważne przestępstwa seksualne. Został aresztowany we wrześniu 2024 roku pod zarzutami zawiązania spisku w celu wymuszenia i handlu ludźmi w celu uprawiania prostytucji. Nie przyznał się do niczego i twierdzi, że jest czysty jak łza, a przed sądem to wszystko udowodni. Ale ilość osób, które od tamtej pory pozwały go prywatnie, ciągle rośnie. Wszystkie mówią to samo - Diddy organizował orgie z gwiazdami nazywane "freak offs", a podczas nich zmuszał do seksu porywane lub podstępem wabione osoby, także nastolatki i dzieci. Najnowszy pozew został złożony przez niejakiego Josepha Manzaro i dotyczy wydarzeń, które jego zdaniem rozegrały się w 2015 roku. Mężczyzna twierdzi, że został "odurzony, przetransportowany wbrew swojej woli i okaleczony seksualnie jako ofiara przymusowej i zorganizowanej grupy przestępczej". Jego opowieść brzmi wręcz nieprawdopodobnie, a czy jest prawdziwa, o tym zdecyduje sąd. Co opisał w pozwie Manzaro?

Diddy wykorzystał Josepha Manzaro i pobił go? Tak twierdzi pozywający, gwiazdy wszystkiemu zaprzeczają

Przede wszystkim wymienione w nim zostały powszechnie znane nazwiska gwiazd muzyki i sportu. Joseph Manzaro utrzymuje, że Beyonce była obecna na niesławnych imprezach "freak offs" Diddy'ego, a raper odurzył go i porwał do willi, w której odbywała się orgia z gwiazdami, upokorzył i wykorzystał go. Świadkiem całego zajścia mieli być według Josepha Manzaro Beyonce z Jayem-Z, a także... koszykarz LeBron James i Gloria Estefan z mężem. Manzaro opowiada, że stracił przytomność po tym, jak poczuł „tłustą substancję przypominającą wazelinę”, gdy otwierał drzwi swojego domu, a potem ocknął się w innym budynku, gdzie wysłannik Diddy'ego powiedział mu, że celebryta, w domyśle Diddy chce, aby zabrano go na imprezę „freak off”. Potem Manzaro miał trafić do domu Diddyego przez... tajny tunel, łączący tę willę z domem Glorii i Emilio Estefanów w Miami. Tam nałożono mu siłą na twarz maskę, następnie "był siłą przeciągany przez wiele pomieszczeń wypełnionych ludźmi, którzy go wyśmiewali i zaczepiali", a potem Diddy powiedział: „Dowie się, co robimy z kapusiami dziś wieczorem. Każcie mu się rozebrać!”. Manzaro miał zostać siłą rozebrany i wykąpany oraz „napastowany seksualnie i zmuszony do udziału w niechcianej aktywności seksualnej”, aż stracił przytomność, następnie "brutalnie pobity i pozostawiony na śmierć". W tym momencie według relacji Manzaro Gloria Estefan chciała wezwać karetkę, ale mąż ją uciszył. Brzmi dość kosmicznie, a adwokaci wszystkich zainteresowanych już wszystkiemu zaprzeczyli i powiedzieli, że ich klientów wcale nie było w kwietniu 2015 roku w Miami.

O co chodzi w aferze Diddy'ego? Przypominamy podstawowe fakty

W wrześniu aresztowano Diddy'ego, znanego też jako Puff Daddy, jednego z najbardziej popularnych amerykańskich raperów w dziejach, znanego niegdyś ze związku z Jennifer Lopez i organizowania "White Parties", na które uczęszczała śmietanka Hollywood. Podczas afterparty działo się bardzo wiele i były to wydarzenia zdecydowanie tylko dla dorosłych. Wtedy wydawało się, że nikt nikogo nie zmusza do udziału w tych imprezach, ale od paru miesięcy mnożą się oskarżenia świadczące o czymś wręcz przeciwnym, w tym ponad setka pozwów cywilnych. 16 września FBI zatrzymało rapera w nowojorskim hotelu. Usłyszał zarzuty handlu ludźmi w celach seksualnych i wymuszeń, w sądzie mnożą się prywatne pozwy od osób, które twierdzą, iż nie szły wcale chętnie czy świadomie na orgie z gwiazdami, tylko były wabione np. jako tancerki, a potem osaczane, straszone, nawet fizycznie przymuszane do seksu oraz faszerowane narkotykami. Wśród pozywających są dziesiątki ofiar, które miały wtedy 9, 10 czy 13 lat! Mnożą się plotki, które mogą zatrząść Hollywood niczym sprawa Jeffreya Epsteina.

Sonda Co myślisz o aferze Diddy'ego? To pewnie wierzchołek góry lodowej To dęta sprawa, chodzi o kasę Nie mam zdania

New bombshell lawsuit claims Beyoncé, Jay Z and LeBron James attended 'Freak-Off' party where Diddy 'drugged and sexually maimed victim' https://t.co/4reg8Qbyiu— Daily Mail Online (@MailOnline) April 3, 2025

Jak dobrze znasz piosenki Beyonce? Rozpoznaj utwór po tekście! Pytanie 1 z 7 Co to za piosenka? 'will you ask me to be your wife' After all is said and done At Last A Girl With No Name Następne pytanie