Naturalna Anna Mucha popija zimne bąbelki w centrum miasta. Nagle zaczęła krzyczeć do ludzi! Mamy zdjęcia

Upalne dni w betonowej Warszawie bywają ciężkie do zniesienia. Ale Anna Mucha znalazła sposób, jak się ochłodzić. Popijając zimne bąbelki, nagle zaczęła wykrzykiwać do ludzi. I bynajmniej nie był to wpływ spożytego napoju.