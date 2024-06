Anna Mucha ma powody do świętowania. Wszystko wyznała w sieci

Pilny komunikat od księdza na pogrzebie Barbary Sienkiewicz! Wszyscy to słyszeli

Anna Mucha osiągnęła coś, co udaje się tylko nielicznym w Polsce. Artystkę na instagramowym koncie obserwuje obecnie ponad milion osób. To niesamowity wynik!

Anna Mucha ma powody do dumy

Anna Mucha to jedna z tych gwiazd, które prócz aktywności zawodowej bardzo udzielają się w sieci. Aktorka powiadomiła niedawno swoich fanów, ze jej instagramowe konto obserwuje ponad milion osób.

"Stuknął mi milion, ludzie, ludziska! Jestem w centrum Warszawy pod palmą, odbiła mi palma" - krzyczała do telefonu uradowana Mucha.

W dalszej części emocjonującego nagrania wyznała, że jest w szoku. Dodała też, że bardzo kocha swoich obserwatorów.

"To jest szok i niedowierzanie. Po prostu kocham was, strasznie się cieszę i będę miała totalną niespodziankę. Moje serce jest wielkie, pomieszczę was wszystkich i więcej" - mówiła Mucha.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów. Większość była zachwycona jej osiągnięciem.

Anna Mucha zdradziła swój wielki sekret

W ostatnim czasie Anna Much robi wokół siebie ogromne zamieszanie. Kobieta zdradziła niedawno sekret pięknej sylwetki. Okazuje się, że nie katuje się ćwiczeniami. Gwiazda dba o linię, jednak nie jest to jakaś rygorystyczna dieta.

"Jestem w tym odchudzaniu rozsądna. Praca wymusza na mnie dyscyplinę, lecz nie będę się katować. Rygorystyczna dieta i katorżnicze ćwiczenia są nie dla mnie" - mówiła, cytowana przez serwis jastrzabpost.pl.

