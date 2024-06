Anna Mucha znowu świeci głębokim dekoltem, a fani pieją z zachwytu. "Cudowne widoki"

Anna Dymna już dawno nie była tak poruszona. Dorota Segda nie kryła emocji: "Wnioskowałam o to"

Anna Mucha wie, jak podgrzać atmosferę wokół siebie nawet w tych chwilach, kiedy znika z ekranów. Piękna gwiazda "M jak miłość" jest bardzo aktywna na Instagramie. Tam kontaktuje się fanami, wrzuca relacje zarówno z życia zawodowego jak i prywatne fotki. Na wszystkich wygląda obłędnie, choć znana jest z tego, że lubi naturalność i chętnie ją eksponuje. Staranny makijaż ani perfekcyjnie ułożona fryzura nie są jej potrzebne do tego, by zachwycać. Ale czasami każda kobieta lubi "się zrobić". Dobrą okazją do tego może być zapowiedź nowego zawodowego wyzwania. Ba... bardzo dobrą.

Anna Mucha pokazała bardzo głęboki dekolt

Anna Mucha zapowiedziała właśnie, że "idzie nowe". Nie zdradziła na razie, czym owo "nowe" jest, ale zapowiada się bardzo seksownie. Do zdjęcia zapozowała w fantastycznej stylizacji. Starannie ułożone hollywoodzkie fale, perfekcyjny makijaż i czarna sunia z pazurem i dekoltem, który nie pozwala skupić się na innych walorach stroju. Do tego znakomicie dobrana biżuteria, która podkreśla całość. Niektórzy fani podejrzewają nowy kontrakt reklamowy z marką biżuteryjną. Większość z nich nie kryła zachwytu nad urodą i seksapilem 44-latki. "To już jest nudne P. Aniu. Jak zawsze piękna, kobieca, seksowna nic tylko schrupać", "Mega piękna jesteś", "Słodko wyglądasz i cudowne widoki", "Kwintesencja kobiecości". Trudno się nie zgodzić z tymi opiniami.

