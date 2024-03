Anna Mucha zgromadziła dowody na hejterów

Anna Mucha swoją popularność w dużej mierze buduje poprzez aktywność w mediach społecznościowych. Gwiazda "M jak miłość" opisuje swoje zagraniczne wycieczki (m.in. narzekała na to, co zobaczyła w Budapeszcie czy podzieliła się swoją historią grozy z Meksyku), wkręca fanów (kiedyś sugerowała, że jest po ślubie, a okazało się, że chodzi o rolę w spektaklu), ale przede wszystkim publikuje swoje odważne zdjęcia, które często wywołują hejt u internetowych "kozaków". Zwykle Anna Mucha nic sobie z tego nie robi, ale tym razem postanowiła stanowczo zareagować! Gwiazda "M jak miłość" zgromadziła dowody hejtu w postaci screenów wpisów internautów. Głównym pretekstem do ataków na aktorkę był jej... biust. Celowo nie publikujemy treści obleśnych komentarzy, żeby nie robić reklamy hejterom.

Anna Mucha: Zobaczycie, jak to jest nie być zupełnie anonimowymi w sieci

Anna Mucha do dowodów dołączyła mocne słowa. - Najwięcej do powiedzenia na temat mojego wyglądu mają kobiety (choć i kilku śmiałków się znalazło!)- patrz kolejne slajdy i żeby nie było dziękuję tym wielu cudownym ludziom, kobietom za to, że mnie tak wspaniale bronicie i wspieracie! Widzę i doceniam! Ale zawsze mnie to jakoś fascynuje, że ktoś ma potrzebę skomentowania czyjegoś wyglądu… bo przecież można cycki przerzucić na plecy, brzuch zostawić w domu, nogi odłożyć do szafy i wyjść na miasto tak, żeby wszystkim się podobało! …chyba że nie można?! Drogie panie (mała litera świadomie, bowiem kieruje te słowa do tych, co to do mnie pisały z zaangażowaniem, radą, czasem, troską) dziękuję za wasze wypowiedzi… Niezwykle budujące. I cieszę się że wciąż mnie obserwujecie (sic!) i tu jesteście. Dzięki temu zobaczycie, jak to jest nie być zupełnie anonimowymi w sieci…Oszczędziłam was jednak trochę, zasłaniając wasze adresy. Panowie, dla was nie wystarczyło już mi farby na wysławianie wizerunków i nazwisk - napisała aktorka znana m.in. z "M ja miłość".

