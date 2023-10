i Autor: AKPA/Kurnikowski Anna Mucha odpowiada na niestosowny komentarz o swoim wyglądzie

Straszna sytuacja

Anna Mucha i jej partner nagle zatrzymani przez policję! Potężne problemy

Anna Mucha tego nie mogła się spodziewać. Gwiazda "M jak miłość" i jej partner Jakub Wons nagle zostali zatrzymani przez policję! Sytuacja była wyjątkowo nieprzyjemna, bo do zdarzenia doszło w bardzo odległym kraju. Anna Mucha miała potężne problemy. Na szczęście szybko one minęły. Aktorka miła naprawdę dużego farta, że to się tak skończyło.