Anna Mucha przeżyła piekło. Nieprawdopodobne, co wyszło po latach

Anna Mucha to taka gwiazda, która nie raz mówiła to, co myśli. Aktorka znana jest z poruszania trudnych tematów. Niedawno wypowiedziała się w kwestii związanych z mniejszościami seksualnymi. Była także jurorką w programie TVN "Drag Me Out". Niedawno wyjawiła prawdę na temat swojej przeszłości.

Zobacz też: Koszmarny spacer Anny Muchy. Nagle zobaczyła 30 bydlaków!

Anna Mucha miała złe doświadczenia z zakonnicą

Anna Mucha na swoim instagramowym koncie publikuje bardzo dużo. Aktorka udostępniła niedawno relację, w której opowiedziała o tym, co spotkało ją w przeszłości. Ostatnio przejeżdżała obok kościoła oraz salki parafialnej, do której chodziła na religię. Na jednej z lekcji religii miała usłyszeć od zakonnicy bulwersujące słowa. Okazuje się, że siostra zakonna wypowiedziała bulwersujące słowa na temat rodziców dzieci, które nie chodziły na zajęcia.

Zobacz też: Mucha wbija bolesną szpilę Karolakowi na wizji. "Tomek powinien wiedzieć, że ROZMIAR nie ma znaczenia"

"Rodzicom, którzy nie zaprowadzają swoich dzieci na lekcje religii, należałoby zawiesić kamień młyński u szyi i wrzucić do rzeki. Miłosierne w pełnej postaci... " - wspomniała słowa zakonnicy Mucha.

Zobacz też: Naturalnie piękna Anna Mucha dźwiga ciężkie kartony. Tak na co dzień wygląda gwiazda "M jak miłość"

Anna Mucha ma jeszcze jedno wspomnienie związane z miejscem, gdzie uczęszczała na lekcje religii. Okazuje się, że na miejscu obok kościoła zaparkowała kiedyś jej mama. W samochód kobiety wjechał autobus. Mamy jednak szczerą nadzieję, że mama Anny Muchy nie odniosła poważnych obrażeń podczas tego wypadku.

"Tutaj moja mama też kiedyś zatrzymała samochód, bo wtedy jeszcze można było - zupełnie inaczej to wyglądało. I autobus w nią wjechał" - wspomniała wyraźnie zaniepokojona Anna Mucha.

Zobacz też: Anna Mucha wybuchła zapytana o Tomasza Karolaka: "Zaraz zwymiotuję". To jednak nie koniec!

Zobacz też: TVN nagle zmienia ramówkę. Widzowie już dziś zobaczą półfinał "Czas na show. Drag Me Out"!

Zobacz naszą galerię: Anna Mucha ujawniła nowy talent! Teraz tym się zajmie gwiazda M jak miłość? - ZDJĘCIA