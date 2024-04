TVN nagle zmienia ramówkę. Widzowie już dziś zobaczą półfinał "Czas na show. Drag Me Out"!

"Czas na Show. Drag Me Out" to nowy program TVN w którym znani i lubiani mężczyźni rywalizują o tytuł najlepszej Drag Queen. W pierwszej edycji są to: Tomasz Karolak, Tadeusz Mikołajczak, Dariusz Zdrójkowski, Michał Mikołajczak, Marcin Łopucki oraz Kamil Szymczak. Pomagają im będą najlepsze Drag Queen w Polsce: Gąsiu, Twoja Stara, Shady Lady, Adelon, Ciotka Offka oraz Himera. Efekty ich pracy ocenia z kolei jury w składzie: Anna Mucha, Michał Szpak i Andrzej Seweryn, a prowadzącą jest Mery Spolsky.

Do tej pory z show pożegnali się Tadeusz Mikołajczak i Dariusz Zdrójkowski.

Przed nami półfinał i finał "Czas na show. Drag Me Out". W grze pozostały następujące duety: Marcin Łopucki i Twoja Stara, Michał Mikołajczak i Gąsiu, Tomasz Karolak i Himera oraz Kamil Szymczak i Shady Lady. Do ścisłego finału, który zobaczymy już jutro przejdą trzy pary, co oznacza, że dziś ktoś odpadnie z programu.

Półfinał "Czas na show. Drag Me Out" wyjątkowo w poniedziałek o 21.35. Finał zobaczymy jutro.

