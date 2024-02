Anna Mucha wybuchła zapytana o Tomasza Karolaka: "Zaraz zwymiotuję". To jednak nie koniec!

"Czas na Show. Drag Me Out" to program w którym znani i lubiani mężczyźni będą rywalizować o tytuł najlepszej Drag Queen. W pierwszej edycji będą to: Tomasz Karolak, Tadeusz Mikołajczak, Dariusz Zdrójkowski, Michał Mikołajczak, Marcin Łopucki oraz Kamil Szymczak. Pomagać im będą najlepsze Drag Queen w Polsce: Gąsiu, Twoja Stara, Shady Lady, Adelon, Ciotka Offka oraz Himera. Efekty ich pracy oceni z kolei jury w składzie: Anna Mucha, Michał Szpak i Andrzej Seweryn. I chociaż do emisji zostało jeszcze kilka tygodni, już teraz wiadomo, że emocji nie zabraknie. Wszystko przez konflikt Muchy i Karolaka.

Anna Mucha wybuchła zapytana o Tomasza Karolaka: Zaraz zwymiotuję

Anna Mucha najwyraźniej nie zapomniała słów kolegi, który nazwał ją amatorką. - Myślę sobie, że Tomek ma do wykonania swoją robotę. Oceniamy duety, w związku z czym jestem ciekawa, jakim się okaże starszym kolegą w wieży artystycznej. Zobaczymy, czy będzie grał na siebie, czy wymyślił sobie ten program tylko i wyłącznie przez konflikt ze mną... Czy ma do zaproponowania coś więcej jako artysta niż szczekanie pudla. A jeżeli nawet, to psy szczekają, karawana jedzie dalej - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.

W innym wywiadzie nie była już tak miła. - Kur**, zaraz zwymiotuję. To nie jest program o Tomku Karolaku, to jest program o Himerze, która kur** ginie w tym wszystkim, ponieważ jest zasłonięta wielką posturą Tomka Karolaka. Nie będę wypowiadać się na temat Tomka Karolaka. Mam to w dupie - powiedziała dziennikarce JastrząbPost.

