Anna Mucha po latach wróciła do rozbieranych scen. Tak prezentuje się w nowym hicie Netflix

Anna Mucha nigdy nie miała problemów z pokazywaniem ciała. Sesja zdjęciowa do magazynu dla panów z 2009 r. do dziś uważana jest za jedną z najodważniejszych w historii pisma. Od ośmiu lat, kiedy to premierę miał film "Pitbull. Nowe porządki", nie odsłaniała się aż tak bardzo. Nawet w kontrowersyjnym obrazie "Miłość, seks i pandemia" pokazywała się jedynie w seksownej bieliźnie. Nie wiadomo, czy tęsknota za takimi scenami, czy może scenariusz sprawił, że we wspomnianym serialu gwiazda "M jak miłość" pokazała więcej. Grana przez nią Iwona Mucha odsłania piersi w łóżkowej scenie z Sebastianem Stankiewiczem (46 l.). Być może dzięki temu "Tajemnice polskich fortun" są tak chętnie oglądane. Kto by nie chciał podziwiać takiej Muchy?

"Tajemnice polskich fortun" - o czym opowiada serial?

Na kanwie filmów "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle" powstał ośmioodcinkowy serial "Tajemnice polskich fortun" w którym wystąpiła plejada polskich gwiazd: Małgorzata Kożuchowska, Anna Mucha, Agnieszka Więdłocha, Dominika Gwit-Dunaszewska, Maciej Zakościelny, Sebastian Stankiewicz, Mikołaj Roznerski czy Rafał Zawierucha. O czym opowiada? Jak czytamy na stronie Netflix: "Polska, lata 80. Ambitny dozorca ma dosyć biedowania, więc ucieka się do różnych kombinacji i oszustw, aby dobrze się ustawić w kraju przechodzącym wielkie zmiany".

