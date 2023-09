Anna Mucha wróci do polityki? Gwiazda "M jak miłość" przyłapana ze stołecznym dziennikarzem. Zaczęło się od całusa!

Co ich łączy?

Co za historia!

Anna Mucha wróci do polityki?

To już prehistoria, ale gwiazda „M jak miłość" ma na swoim koncie romans z polityką. Mając zaledwie 20 lat została radną Warszawy. „Kiedyś byłam radną w tym mieście, bo wierzyłam w to, że radny może coś zmienić. Po dwóch latach doświadczeń zrozumiałam, że zmienić mogę się ja, ale miasta nie zmienię" - pisała wówczas rozgoryczona Mucha na swoim blogu. I właśnie spraw stolicy dotyczyło jej spotkanie z Dąbrową, który prowadzi podcast stołeczny „Warszawa mówi". Jak czytamy: „to przestrzeń dla ludzi z wyobraźnią, chęcią działania, ale też dla ludzi szukających inspiracji, patrzących dalej. To podcast o ludziach i dla ludzi, którzy są ciekawi świata, wierzą w sprawczość i aktywność".

Czy to oznacza, że aktorka ponownie zamierza zaangażować się politycznie? Na kandydowanie w wyborach do Sejmu i Senatu jest już za późno, ale może przymierza się do tych samorządowych? "Są chwile, kiedy znów chciałabym stanąć przed tymi ludźmi i spytać o strategię rozwoju mojego miasta. Zaczęłabym od pytania o czynsze - absurdalnie wysokie, powodujące, że w centrum Warszawy znajdują się głównie banki" - pisała kiedyś na swojej stronie.

