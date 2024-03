Trzeci odcinek "Czas na Show. Drag Me Out" był pierwszym, ale też ostatnim w którym spotkały się wszystkie duety. Tematem przewodnim odcinka były ikony muzyczne. Marcin Łopucki i Twoja Stara odwzorowali postać Freddiego Mercury'ego w utworze "I Want to Break Free". Kulturysta już na początku zaznaczył, że nie chciałby występować z wąsem. I tak też się stało. Podczas występu doszło do wypadku... Podczas wykonywania akrobacji Łopucki przewrócił się. Początkowo wyglądało to niegroźnie... - Jest katastrofa - tłumaczył po występie sportowiec. Jurorzy martwili się o jego przyszłość zawodową... Łopucki zapewnił, że wszystko jest w porządku.

Katarzyna Skrzynecka nie mogła dłużej milczeć. Tak skomentowała udział męża w "Czas na Show. Drag Me Out"

Udziałem męża w show TVN zachwycona jest Katarzyna Skrzynecka. Gwiazda wspiera swojego ukochanego. Ostatnio zamieściła wzruszający wpis pod jego występem.

"BRRRAAWAA DLA WAS Black'n'White-y. @marcinlopucki i @twoja___stara 100% profesjonalizmu !!! Jestem dumna kochany mój @marcinlopucki z Twojej odwagi do przełamywania stereotypów , z Twojego SZACUNKU dla świata , który do niedawna był Ci całkowicie nieznany i obcy. Poczucie humoru Waszego Duetu jest bezcenne. Podziwiam Wasz kolejny performance, podziwiam i jeszcze raz PODZIWIAM" - czytamy (pisownia oryg.).

Takie wsparcie to skarb!

Drag Me Out Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.